Pensiones no Contributivas: cuánto cobrarán en julio de 2026 con aumento y bono

Los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas (PNC) recibirán un aumento del 2,15% en julio de 2026, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La actualización se aplicará en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Aunque la inflación de mayo fue del 2,1%, el organismo previsional liquidará una suba del 2,15% debido a que utiliza el índice con dos decimales para calcular los haberes.

Con este incremento, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasará a ser de $411.989,33. Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Cuánto cobrarán las Pensiones por Discapacidad

Las Pensiones no Contributivas por Discapacidad equivalen al 70% de la jubilación mínima. Por ello, el haber mensual aumentará de $282.322,59 a $288.392,53 en julio.

Al sumarse el bono de Anses, el ingreso total para estos beneficiarios alcanzará los $358.392,53.

Sin embargo, debido a que el refuerzo de $70.000 no se actualiza desde hace más de dos años, la mejora real en los ingresos será del 1,72%, un porcentaje inferior a la inflación informada para mayo.

Pensiones por Vejez: los nuevos montos

Las Pensiones no Contributivas por Vejez también representan el 70% de la jubilación mínima, por lo que sus titulares percibirán el mismo monto que las pensiones por discapacidad.

De esta manera, el haber pasará de $282.322,59 a $288.392,53 y, con el bono extraordinario, el ingreso total llegará a $358.392,53.

Cabe recordar que esta prestación ya no se encuentra disponible para nuevos solicitantes. En la actualidad, las personas de 65 años o más pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor equivale al 80% de la jubilación mínima.

Con el aumento de julio, la PUAM subirá de $322.654,39 a $329.591,46. Sumando el bono de $70.000, sus titulares cobrarán $399.591,46.

Cuánto cobrarán las madres de siete hijos

Las Pensiones no Contributivas para Madres de Siete Hijos están equiparadas a la jubilación mínima del SIPA. Por ese motivo, el haber mensual aumentará de $403.317,99 a $411.989,33 durante julio de 2026.

Al incorporarse el bono extraordinario, el ingreso total alcanzará los $481.989,33.

Además, las titulares de esta prestación pueden acceder a la Tarjeta Alimentar cuando tienen hijos menores de edad a cargo o hijos con discapacidad, sin límite de edad. Este beneficio es otorgado de manera automática por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

Montos de las PNC en julio de 2026

PNC por Discapacidad: $288.392,53 + bono de $70.000 = $358.392,53 .

$288.392,53 + bono de $70.000 = . PNC por Vejez: $288.392,53 + bono de $70.000 = $358.392,53 .

$288.392,53 + bono de $70.000 = . PNC para Madres de Siete Hijos: $411.989,33 + bono de $70.000 = $481.989,33 .

$411.989,33 + bono de $70.000 = . PUAM: $329.591,46 + bono de $70.000 = $399.591,46.

De esta manera, los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas volverán a recibir un ajuste en sus haberes durante julio, aunque el congelamiento del bono extraordinario continúa reduciendo el impacto real de los incrementos mensuales.