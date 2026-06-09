Pensiones no contributivas: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar con aumento, bono y aguinaldo?

Las Pensiones no Contributivas de junio llegan con un aumento del 2,58%, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Anses ya publicó el cronograma de pagos y habilitó los recibos de haberes en Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el calendario de pagos de las Pensiones no Contributivas (PNC) correspondiente a junio de 2026. Este mes, los haberes previsionales llegan con un incremento del 2,58%, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo.

El aumento de los haberes fue oficializado mediante la Resolución 139/2026 de Anses, mientras que el bono extraordinario quedó establecido a través del Decreto 399/2026.

Nuevos montos de las Pensiones no Contributivas

Las Pensiones no Contributivas están vinculadas al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que sus montos se actualizan mensualmente conforme a la movilidad previsional vigente.

En junio de 2026, las PNC por discapacidad y por vejez aumentaron a $282.322,59, equivalentes al 70% de la jubilación mínima. Con la incorporación del bono de $70.000, el monto mensual asciende a $352.322,59. Además, este mes se suma el medio aguinaldo, llevando el total a cobrar a $493.483,89.

Por su parte, la PNC para madres de siete hijos se elevó a $403.317,99, ya que equivale al haber mínimo del SIPA. Sumando el bono y el aguinaldo, las beneficiarias recibirán un total de $674.976,98 durante junio.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzó los $322.654,39, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Tras añadirse el bono extraordinario y el medio aguinaldo, el ingreso total llega a $553.981,58.

Además, el próximo jueves se conocerá el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), dato que será clave para determinar el porcentaje de aumento que aplicará Anses en julio.

El impacto del bono congelado

Si bien la movilidad previsional de junio fue del 2,58%, el congelamiento del bono de Anses desde marzo de 2024 continúa reduciendo el impacto real de los incrementos para numerosos beneficiarios.

Como consecuencia, el aumento efectivo para las PNC por discapacidad y por vejez es del 2,06%. En el caso de la PUAM, el incremento real alcanza el 2,11%, mientras que para las madres de siete hijos llega al 2,19%.

Calendario de pagos de junio 2026

El cronograma de pagos de Anses para las Pensiones no Contributivas quedó establecido de la siguiente manera:

8 de junio: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 9 de junio: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 10 de junio: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 11 de junio: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 12 de junio: DNI terminados en 8 y 9.

Además, los titulares de PNC por discapacidad que perciben asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobran dichas prestaciones este lunes.

Por otro lado, Anses habilitó este lunes los recibos de haberes en la plataforma Mi Anses. Para consultarlos, los beneficiarios deben ingresar con su Clave de la Seguridad Social.