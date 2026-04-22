Pensionados: ¿cuánto van a cobrar en mayo con el aumento?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un incremento del 3,38% en mayo de 2026, según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que se ajusta de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta actualización, los montos de las PNC se alinean con la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que en mayo se ubicará en $393.174,10. A su vez, los beneficiarios continuarán percibiendo el bono de $70.000 establecido por la Ley 27.798, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por discapacidad, el haber equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que ascenderá a $275.221,87. Con el refuerzo adicional, el ingreso total será de $345.221,87. Sin embargo, debido al congelamiento del bono, el aumento real se reduce al 2,68%.

Un esquema similar se aplica a las PNC por vejez, que también representan el 70% del haber mínimo. De este modo, los titulares cobrarán $275.221,87, cifra que se eleva a $345.221,87 al incluir el bono. En este caso, el incremento real también será del 2,68%. No obstante, esta prestación ya no admite nuevos beneficiarios, ya que las personas de 65 años o más pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. En mayo, este beneficio alcanzará los $314.539,27 y llegará a $384.539,27 con el adicional.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos están equiparadas a la jubilación mínima del SIPA, por lo que el haber mensual será de $393.174,10. Con el bono, el ingreso total ascenderá a $463.174,10. En este caso, el aumento real será del 2,85%, también afectado por la falta de actualización del refuerzo.

Además del haber mensual, las titulares de esta última prestación pueden acceder a la Tarjeta Alimentar por hijos menores de edad o con discapacidad, sin límite de edad, lo que representa un complemento clave para la economía familiar.

Pensiones: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de mayo?

Esto van a cobrar los pensionados en mayo: