Pensión por discapacidad: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a las Pensiones No Contributivas (PNC), en el marco de la fórmula de movilidad vigente. Además, los beneficiarios continuarán percibiendo el bono de $70.000, suma que permanece congelada desde marzo de 2024.

El ajuste se calcula en base a la inflación de enero informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien el organismo estadístico publicó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,9%, Anses toma el dato con dos decimales, lo que determina el incremento del 2,88%.

Pensiones por vejez y PUAM: ¿en cuánto quedará en marzo?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez pasarán de $251.478,05 a $258.720,62 en marzo. Con el bono extraordinario incluido, el ingreso total será de $328.720,62. Sin embargo, debido a que el refuerzo permanece sin actualización, el aumento real para los beneficiarios será del 2,25%.

Cabe recordar que la PNC por vejez ya no se otorga a nuevos solicitantes. En la actualidad, las personas mayores de 65 años pueden tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que también se ajusta por movilidad.

En este caso, la PUAM subirá de $287.403,48 a $295.680,70. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar será de $365.680,70. No obstante, el incremento real quedará en 2,32%, también condicionado por el congelamiento del adicional.

PNC por discapacidad: ¿en cuánto quedará en marzo?

Las pensiones no contributivas por discapacidad tendrán el mismo aumento que las de vejez, al pasar de $251.478,05 a $258.720,62. Con el refuerzo, el monto final ascenderá a $328.720,62, lo que representa una suba real del 2,25%.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, los actuales beneficiarios serán incorporados automáticamente a la nueva PNC por discapacidad para la protección social. Esta conversión no implica una mejora en el haber, pero habilita la compatibilidad con empleo registrado.

Madres de siete hijos: ¿en cuánto quedará en marzo?

Las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos continúan equiparadas a la jubilación mínima. Por ello, en marzo el haber aumentará de $359.254,35 a $369.600,88. Con el bono incluido, el total a percibir alcanzará los $439.600,88.

En este caso, el aumento real será del 2,41%, ya que el congelamiento del bono impacta del mismo modo que en la jubilación mínima.