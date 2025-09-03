Pensión por Discapacidad: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar con el aumento de septiembre?

Anses actualizó los montos de las pensiones no contributivas desde septiembre, incluyendo un bono extraordinario de $70.000. Los beneficios varían según el tipo de prestación y están dirigidos a personas sin ingresos ni cobertura previsional, bajo condiciones específicas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores de las pensiones no contributivas (PNC) a partir de septiembre, incluyendo el bono extraordinario de $70.000 que se suma a cada prestación.

Estos beneficios están destinados a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, sin ingresos ni cobertura previsional, y se otorgan bajo condiciones específicas según cada tipo de pensión.

PNC por discapacidad: ¿cuánto vas a cobrar?

Las personas con una incapacidad laboral del 66 por ciento o más pueden acceder a esta pensión, siempre que no perciban otros ingresos ni cuenten con familiares obligados legalmente a prestar alimentos.

Desde septiembre, el monto base es de $224.194,02, equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima. Con el bono extraordinario, el total mensual asciende a $294.194,02.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continúa realizando auditorías y verificaciones sobre los beneficiarios, como parte de un proceso de control para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

PUAM: ¿cuánto vas a cobrar?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no cuenten con jubilación ni otros ingresos previsionales. El monto de la PUAM en septiembre es de $256.221,74 (80 por ciento de la mínima), y con el bono, el total a cobrar será de $326.221,74.

PNC para madres de siete hijos: ¿cuánto vas a cobrar?

Las madres que tienen siete hijos o más pueden acceder a esta pensión si no perciben otros ingresos ni beneficios previsionales. El monto base se equipara a la jubilación mínima: $320.277,17, y con el bono extraordinario, el total mensual asciende a $390.277,17.

Además, las titulares de esta pensión reciben la Tarjeta Alimentar, otorgada por el Ministerio de Capital Humano en coordinación con Anses. Este beneficio se paga a madres con hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad en este último caso.

PNC: ¿cuándo voy a cobrar?

Los pagos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Este calendario aplica tanto para las PNC por discapacidad como para las pensiones por vejez y para madres de siete hijos. El bono extraordinario de $70.000 se acredita junto con el haber mensual.