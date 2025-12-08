Pagos de Anses jubilaciones, AUH y pensionados: ¿quiénes cobran el martes 9 de diciembre y quiénes reciben aguinaldo?

Los jubilados, pensionados y titulares de AUH serán algunos de los beneficiarios que este martes 9 de diciembre cobrarán sus haberes actualizados. Con el aumento mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo. El calendario completo de pagos de ANSES.

El mes de diciembre llegó con una mejora para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Las prestaciones tuvieron un incremento del 2,3%, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación y haberes mínimos y, además, se suma el pago del medio aguinaldo, lo que eleva el monto final.

La actualización impacta en jubilados, pensionados, titulares de PUAM, PNC, AUH y quienes reciben complementos como la Tarjeta Alimentar y el Plan de los Mil Días.

ANSES: cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

Los valores confirmados por la ANSES para este mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $340.746,35 + $70.000 (bono) + $170.373,18 (aguinaldo) = $581.119

$340.746,35 + $70.000 (bono) + $170.373,18 (aguinaldo) = Jubilación máxima: $2.292.900 + $1.146.450 (aguinaldo) = $3.439.350

$2.292.900 + $1.146.450 (aguinaldo) = PUAM: $272.597 + $70.000 + $136.298 (aguinaldo) = $478.895

$272.597 + $70.000 + $136.298 (aguinaldo) = PNC por invalidez o vejez: $238.522 + $70.000 + $119.261 (aguinaldo) = $427.783

$238.522 + $70.000 + $119.261 (aguinaldo) = PNC madres de 7 hijos: $333.085 + $70.000 + $170.373 (aguinaldo) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $689.181

AUH diciembre 2025: ¿Cuánto voy a cobrar?

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) también verán un incremento en sus ingresos gracias a los complementos alimentarios.

Familias con un hijo:

AUH + Tarjeta Alimentar: $150.243,60

$150.243,60 AUH + Alimentar + Plan de los Mil Días: $196.441,60

Familias con un hijo con discapacidad:

AUH + Tarjeta Alimentar: $371.332,40

$371.332,40 AUH + Alimentar + Plan de los Mil Días: $417.530,40

Calendario de pagos de ANSES: ¿cuándo cobro?

El organismo previsional ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones, AUH y PUAM. Sin embargo, los beneficiarios deberán esperar hasta este lunes 9 de diciembre para consultar las liquidaciones definitivas, donde se detallan los montos exactos según categoría y complementos.

La información estará disponible en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1 → 9 de diciembre

DNI terminado en 2 y 3 → 10 de diciembre

DNI terminado en 4 y 5 → 11 de diciembre

DNI terminado en 6 y 7 → 12 de diciembre

DNI terminado en 8 y 9 → 12 de diciembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima (o haberes menores a determinado monto)

DNI terminado en 0 → 9 de diciembre

DNI terminado en 1 → 10 de diciembre

DNI terminado en 2 → 11 de diciembre

DNI terminado en 3 → 11 de diciembre

DNI terminado en 4 → 12 de diciembre

DNI terminado en 5 → 12 de diciembre

DNI terminado en 6 → 15 de diciembre

DNI terminado en 7 → 15 de diciembre

DNI terminado en 8 → 16 de diciembre

DNI terminado en 9 → 26 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 → 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → 23 de noviembre

¿Cuándo cobro la AUH en diciembre?

El pago se realizará según la terminación del DNI del titular: