Operativos de ANSES en Mendoza: dónde estarán los móviles y qué trámites se podrán realizar

Operativos de ANSES en Mendoza: dónde estarán los móviles y qué trámites se podrán realizar

Los móviles de ANSES atenderán del 6 al 8 de julio en La Favorita y Eugenio Bustos. Los vecinos podrán realizar trámites vinculados a asignaciones, jubilaciones, pensiones, desempleo, actualización de datos y otros servicios sin necesidad de acudir a una oficina del organismo.

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Redacción ElNueve.com

Los móviles de ANSES recorrerán distintos puntos de Mendoza para acercar sus servicios a los vecinos y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo.

Durante los días 6, 7 y 8 de julio, las unidades de atención estarán presentes en los departamentos de Mendoza Capital y San Carlos, donde brindarán asistencia en un amplio abanico de gestiones.

Dónde estarán los móviles de ANSES

Ciudad de Mendoza

  • Lugar: Centro Municipal Punto La Favorita, ubicado en Las Verbenas s/n y Los Jumes.
  • Fechas: 6, 7 y 8 de julio de 2026.
  • Horario: de 8 a 13.30.

San Carlos

  • Lugar: Terminal de Eugenio Bustos, en Bernardo Quiroga s/n y Ruta 40.
  • Fechas: 6, 7 y 8 de julio de 2026.
  • Horario: de 8 a 14.

Qué trámites se pueden realizar

Los vecinos podrán efectuar consultas y gestiones relacionadas con diferentes prestaciones de ANSES, entre ellas:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignación por Embarazo.
  • Asignaciones familiares.
  • Asignaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.
  • Asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones.
  • Presentación de certificados escolares.
  • Solicitud de la Prestación por Desempleo.
  • Gestión de la Tarifa Social.
  • Cambio del lugar de cobro.
  • Generación de la Clave de la Seguridad Social.
  • Obtención de la constancia de empadronamiento a una obra social.
  • Actualización de datos personales.

Desde el organismo recordaron que estos operativos tienen como objetivo acercar los servicios de ANSES a la comunidad, agilizando la atención y facilitando el acceso a prestaciones y beneficios.

Para realizar cualquier trámite, los interesados deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación correspondiente según la gestión que deseen efectuar.

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