Operativos de ANSES en Mendoza: dónde estarán los móviles y qué trámites se podrán realizar

Los móviles de ANSES atenderán del 6 al 8 de julio en La Favorita y Eugenio Bustos. Los vecinos podrán realizar trámites vinculados a asignaciones, jubilaciones, pensiones, desempleo, actualización de datos y otros servicios sin necesidad de acudir a una oficina del organismo.
Los móviles de ANSES recorrerán distintos puntos de Mendoza para acercar sus servicios a los vecinos y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo.
Durante los días 6, 7 y 8 de julio, las unidades de atención estarán presentes en los departamentos de Mendoza Capital y San Carlos, donde brindarán asistencia en un amplio abanico de gestiones.
Dónde estarán los móviles de ANSES
Ciudad de Mendoza
- Lugar: Centro Municipal Punto La Favorita, ubicado en Las Verbenas s/n y Los Jumes.
- Fechas: 6, 7 y 8 de julio de 2026.
- Horario: de 8 a 13.30.
San Carlos
- Lugar: Terminal de Eugenio Bustos, en Bernardo Quiroga s/n y Ruta 40.
- Fechas: 6, 7 y 8 de julio de 2026.
- Horario: de 8 a 14.
Qué trámites se pueden realizar
Los vecinos podrán efectuar consultas y gestiones relacionadas con diferentes prestaciones de ANSES, entre ellas:
- Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Asignación por Embarazo.
- Asignaciones familiares.
- Asignaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.
- Asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones.
- Presentación de certificados escolares.
- Solicitud de la Prestación por Desempleo.
- Gestión de la Tarifa Social.
- Cambio del lugar de cobro.
- Generación de la Clave de la Seguridad Social.
- Obtención de la constancia de empadronamiento a una obra social.
- Actualización de datos personales.
Desde el organismo recordaron que estos operativos tienen como objetivo acercar los servicios de ANSES a la comunidad, agilizando la atención y facilitando el acceso a prestaciones y beneficios.
Para realizar cualquier trámite, los interesados deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación correspondiente según la gestión que deseen efectuar.