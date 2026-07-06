Operativos de ANSES en Mendoza: dónde estarán los móviles y qué trámites se podrán realizar

Los móviles de ANSES atenderán del 6 al 8 de julio en La Favorita y Eugenio Bustos. Los vecinos podrán realizar trámites vinculados a asignaciones, jubilaciones, pensiones, desempleo, actualización de datos y otros servicios sin necesidad de acudir a una oficina del organismo.

Los móviles de ANSES recorrerán distintos puntos de Mendoza para acercar sus servicios a los vecinos y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo.

Durante los días 6, 7 y 8 de julio, las unidades de atención estarán presentes en los departamentos de Mendoza Capital y San Carlos, donde brindarán asistencia en un amplio abanico de gestiones.

Dónde estarán los móviles de ANSES

Ciudad de Mendoza

Lugar: Centro Municipal Punto La Favorita, ubicado en Las Verbenas s/n y Los Jumes.

Centro Municipal Punto La Favorita, ubicado en Las Verbenas s/n y Los Jumes. Fechas: 6, 7 y 8 de julio de 2026.

6, 7 y 8 de julio de 2026. Horario: de 8 a 13.30.

San Carlos

Lugar: Terminal de Eugenio Bustos, en Bernardo Quiroga s/n y Ruta 40.

Terminal de Eugenio Bustos, en Bernardo Quiroga s/n y Ruta 40. Fechas: 6, 7 y 8 de julio de 2026.

6, 7 y 8 de julio de 2026. Horario: de 8 a 14.

Qué trámites se pueden realizar

Los vecinos podrán efectuar consultas y gestiones relacionadas con diferentes prestaciones de ANSES, entre ellas:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo.

Asignaciones familiares.

Asignaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.

Asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones.

Presentación de certificados escolares.

Solicitud de la Prestación por Desempleo.

Gestión de la Tarifa Social.

Cambio del lugar de cobro.

Generación de la Clave de la Seguridad Social.

Obtención de la constancia de empadronamiento a una obra social.

Actualización de datos personales.

Desde el organismo recordaron que estos operativos tienen como objetivo acercar los servicios de ANSES a la comunidad, agilizando la atención y facilitando el acceso a prestaciones y beneficios.

Para realizar cualquier trámite, los interesados deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación correspondiente según la gestión que deseen efectuar.