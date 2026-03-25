¿No te pagaron la Ayuda Escolar 2026? cómo tenés que hacer para cobrarla

El organismo previsional detalló los pasos para acceder al beneficio y aclaró qué deben hacer quienes no cobraron el pago masivo de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó cómo acceder al cobro de la Ayuda Escolar 2026, cuyo pago comenzó este mes. El beneficio es de $85.000 por hijo y está destinado a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con menores escolarizados.

Ayuda Escolar: cómo se realiza el pago y quiénes deben hacer el trámite

Durante marzo, el organismo previsional efectuó el pago masivo a titulares que ya habían acreditado la escolaridad correspondiente al ciclo lectivo 2025. Sin embargo, quienes no cobraron en esta instancia recibirán el dinero dentro de los 60 días posteriores a la realización del trámite.

En el caso de la AUH, la acreditación de alumno regular se realiza mediante el Formulario Libreta. No obstante, quienes no percibieron el pago deberán presentar el Certificado de Escolaridad para acceder a los $85.000.

Paso a paso: cómo gestionar la Ayuda Escolar 2026

El trámite puede hacerse de manera online o presencial:

Por Internet: a través de la plataforma Mi Anses, ingresando con la Clave de la Seguridad Social. Allí se debe cargar el Certificado de Escolaridad en la sección “Hijos”.

a través de la plataforma Mi Anses, ingresando con la Clave de la Seguridad Social. Allí se debe cargar el Certificado de Escolaridad en la sección “Hijos”. De forma presencial: en oficinas de Anses, sin turno previo, o en operativos territoriales que el organismo despliega en distintos puntos del país.

En ambos casos, es obligatorio contar con el formulario firmado por la institución educativa. Si se realiza el trámite online, se debe utilizar el formulario general disponible en Mi Anses.

Requisitos para acceder al beneficio

Para cobrar la Ayuda Escolar 2026, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser titular de AUH o SUAF.

Tener hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Que el menor asista a un establecimiento educativo reconocido por la Secretaría de Educación.

Presentar el Certificado de Escolaridad cada año.

El monto mínimo establecido es de $85.000 por hijo, según lo dispuesto por el Decreto 115/2026. Además, en algunas regiones se abona un adicional por zona desfavorable para beneficiarios del SUAF.