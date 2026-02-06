Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en febrero del 2026?

La escala salarial de las niñeras no tendrá cambios en febrero de 2026 y continuará vigente el mismo esquema que se aplicó en enero, mes en el que se incorporó el bono al sueldo básico. La continuidad de los montos se explica porque, hasta el momento, el Gobierno nacional no convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).

Los salarios actuales corresponden a los valores oficializados mediante la Resolución 3/2025, normativa que homologó el último acuerdo salarial para el personal del servicio doméstico.

Sueldo básico de niñeras en febrero de 2026

Las niñeras están incluidas en la cuarta categoría del régimen de casas particulares, denominada asistencia y cuidado de personas. En este grupo se encuentra el personal que brinda atención no terapéutica a niños, adultos mayores o personas que requieren acompañamiento.

De acuerdo con la escala vigente, en febrero de 2026 los sueldos básicos mínimos son:

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes.

Estos montos representan los mínimos legales obligatorios. Sin embargo, empleadores y trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores según las condiciones del trabajo.

Adicionales que se deben pagar

Al igual que el resto del personal doméstico, las niñeras perciben un adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado desde septiembre de 2020, el cual debe liquidarse de manera mensual.

Además, corresponde un plus por zona desfavorable del 30% para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.