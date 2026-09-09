Moratoria de ANSES: ¿a cuáles podes acceder si te faltan aportes?

La Anses mantiene vigente un régimen que permite a mujeres y hombres que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria comprar períodos de aportes para completar los 30 años de servicios requeridos. El beneficio está destinado a quienes se encuentran a una década de jubilarse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, un régimen que permite a determinados trabajadores regularizar períodos sin aportes y anticiparse a la falta de años de servicio necesarios para acceder a una jubilación.

El programa está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años que proyecten no alcanzar los 30 años de aportes exigidos al momento de cumplir la edad jubilatoria.

La medida cobra especial importancia luego de que el 23 de marzo de 2025 venciera la moratoria previsional para personas que ya habían alcanzado la edad jubilatoria. Sin embargo, continúa vigente este mecanismo destinado a quienes todavía están a varios años de jubilarse.

Quiénes pueden acceder al plan de Anses

El Plan de Pago de Deuda Previsional fue creado mediante la Ley 27.705 y permite comprar períodos de aportes correspondientes hasta marzo de 2012 inclusive.

Pueden acceder:

Mujeres de 50 a 59 años.

Hombres de 55 a 64 años.

El objetivo es que quienes todavía están en edad activa puedan comenzar a regularizar los períodos que les faltan para llegar a los 30 años de servicios requeridos.

Cómo consultar cuántos aportes tiene registrados Anses

Antes de adherirse al plan, se recomienda ingresar a Mi Anses y consultar la Historia Laboral. Allí se pueden verificar los períodos de trabajo y los aportes que figuran registrados en el sistema.

Esta consulta permite determinar cuántos años de aportes tiene cada persona y cuántos le faltarían para alcanzar los 30 años.

En caso de detectar que existen períodos trabajados que no aparecen registrados, es importante solicitar previamente un reconocimiento de servicios. De esta manera, se pueden acreditar esos años antes de comenzar a pagar períodos mediante el plan.

Cuánto cuesta comprar los años de aportes

Cada período que se incorpora al plan se calcula mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP).

El valor de cada período equivale al 29% de la base mínima utilizada para calcular los aportes previsionales. Por este motivo, el monto de las cuotas se actualiza mensualmente de acuerdo con la movilidad aplicada por Anses.

La cantidad de períodos que una persona puede comprar dependerá de los años de aportes que tenga registrados y de los que necesite completar para alcanzar los 30 años de servicios.

Las mujeres también pueden sumar años por hijos

Existe además otro mecanismo que puede resultar clave para las mujeres de 60 años o más que no llegan a reunir los años necesarios: el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

A través de este programa, Anses reconoce:

1 año de aportes por cada hijo biológico.

2 años por cada hijo adoptado.

1 año adicional por cada hijo con discapacidad.

2 años adicionales si la persona percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante 12 meses o más.

De esta manera, el reconocimiento de tareas de cuidado puede ayudar a completar los años de servicio requeridos y reducir la cantidad de períodos que una persona necesita regularizar mediante el plan de pago de deuda previsional.