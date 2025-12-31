Monotributistas: ¿cuánto vas a cobrar por hijo en enero según tu categoría?

Anses actualizó en enero de 2026 los montos del SUAF para monotributistas según la movilidad previsional, mientras que los monotributistas sociales continuarán cobrando la AUH, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar con valores también ajustados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los valores actualizados de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que cobrarán los monotributistas a partir de enero de 2026. La actualización responde a la movilidad previsional y se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025.

El ajuste fue establecido a través del Anexo VI de la Resolución 380/2025 y alcanza a las distintas prestaciones que perciben los trabajadores inscriptos en el régimen simplificado que están incluidos en el SUAF.

SUAF para Monotributistas: ¿a qué acceden?

Los monotributistas que forman parte del SUAF pueden acceder a varias asignaciones familiares, entre las que se encuentran:

Asignación por hijo

Asignación por hijo con discapacidad

Asignación prenatal

Ayuda Escolar Anual

Para poder cobrar estos beneficios, es fundamental que Anses cuente con los datos personales y familiares actualizados del titular y de su grupo familiar. Esta información puede verificarse y actualizarse de manera online desde el sitio oficial de Anses, ingresando con CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Los montos a cobrar varían según la categoría del monotributo y el ingreso del grupo familiar, de acuerdo con el cuadro vigente del organismo previsional.

SUAF para Monotributistas: ¿cuánto vas a cobrar por hijo según tu categoría?

Estos son los montos a cobrar por hijo para los monotributistas:

Categoría A: $62765

Categoría B: $42337

Categoría C: $25608

Categorías D, E, F, G y H: $13211

Monotributistas sociales y AUH

Los monotributistas sociales no están alcanzados por el régimen del SUAF. En su caso, Anses les paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo, cuyos montos también fueron actualizados para enero de 2026.

Para este mes, la AUH quedó establecida en:

$125.518 por hijo menor de edad , con un pago directo de $100.414,40 , luego de la retención del 20%.

$408.705 por hijo con discapacidad, con un pago directo de $326.964.

Además, quienes tengan hijos de hasta 3 años acceden de manera automática al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en enero asciende a $47.340.

A estos beneficios se suma la Tarjeta Alimentar, cuyos montos dependen de la cantidad de hijos a cargo. Tanto el Complemento Leche como la Tarjeta Alimentar son otorgados por el Ministerio de Capital Humano, a partir del cruce de datos con Anses, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

De esta manera, Anses confirmó los nuevos valores que estarán vigentes desde enero de 2026, tanto para monotributistas incluidos en el SUAF como para monotributistas sociales que perciben la AUH.