Monotributistas: cuánto vas a cobrar por hijo de ANSES en junio del 2026 según tu categoría

Anses actualizó los montos del SUAF para monotributistas en junio con un aumento del 2,58%. También se confirmaron los nuevos valores de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para monotributistas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas en junio de 2026. Los montos recibieron un incremento del 2,58%, en línea con el mecanismo de movilidad atado a la inflación.

La actualización fue oficializada por Anses en el Anexo VI de la Resolución 146/2026, donde se detallaron los nuevos importes de las asignaciones familiares destinadas a pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo.

Asignaciones familiares del SUAF para monotributistas

Los monotributistas pueden acceder a distintas prestaciones del SUAF cuando tienen hijos u otros familiares a cargo. Sin embargo, el monto que liquida Anses varía según la categoría del Monotributo en la que se encuentre inscripto el beneficiario.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran la asignación por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, entre otras.

Además, durante el ciclo lectivo 2026, Anses continúa abonando la Ayuda Escolar Anual con una garantía mínima de $85.000. En aquellos casos en los que el monto original es menor, el organismo aplica un refuerzo para alcanzar ese piso.

Para acceder a cualquiera de estas asignaciones, es indispensable mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de datos de Anses.

Monotributistas: ¿cuánto vas a cobrar por hijo según tu categoría?

Esto van a cobrar por hijo los monotributistas:

Categoría A: $72474

Categoría B: $48.888

Categoría C: $29.570

Categoría D: $15.257

Categoría E: $15.257

Categoría F: $15.257

Categoría G: $15.257

A partir de la categoría H no te pagan por hijos por los ingresos, sí a los que tienen hijos con discapacidad.

Monotributistas sociales: quiénes cobran AUH

Los monotributistas sociales no integran el régimen SUAF. En estos casos, Anses paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, según corresponda.

En junio de 2026, la AUH aumentó a $144.932. Sin embargo, Anses retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo queda en $115.945,60 y la retención alcanza los $28.986,40.

Por su parte, la AUH por discapacidad se elevó a $471.915. Tras la retención del 20%, el monto que reciben las familias es de $377.532.

Algunas familias con hijos de hasta 4 años inclusive cobran el 100% de la AUH cuando Anses puede verificar automáticamente los controles sanitarios mediante el intercambio de datos con el Ministerio de Salud.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Los monotributistas sociales con hijos de hasta 3 años también acceden automáticamente al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyo valor en junio de 2026 asciende a $54.665.

A su vez, las familias alcanzadas perciben la Tarjeta Alimentar, cuyos montos fueron actualizados por la Resolución 161/2026. Los valores vigentes son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más hijos.