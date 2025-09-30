Monotributistas: ¿cuánto van a cobrar por hijo en octubre de 2025?

La Anses confirmó un aumento del 1,88% en las asignaciones familiares para monotributistas desde octubre de 2025. Los montos varían según la categoría del monotributo, mientras que los monotributistas sociales continúan cobrando la AUH y beneficios complementarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas, vigentes desde octubre de 2025. El ajuste, que corresponde a un 1,88% de incremento en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, fue establecido en la Resolución 318/2025 y se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Monotributistas: ¿qué asignaciones perciben?

Los trabajadores inscriptos en el monotributo tienen derecho al cobro de:

Asignación por hijo

Asignación por hijo con discapacidad

Asignación prenatal

Ayuda escolar anual

El monto de cada asignación depende de la categoría de monotributo en la que se encuentre el contribuyente. Sin embargo, a diferencia de los empleados en relación de dependencia y de los jubilados, los monotributistas no perciben el adicional por zona desfavorable.

Además, se mantienen los topes de ingresos familiares: ningún integrante del hogar puede superar los $2.403.613 de ingresos brutos individuales ni la suma de ambos padres los $4.807.226.

Monotributistas: esto vas a cobrar por hijo según tu categoría

Esto van a cobrar los monotributistas según su categoría:

A: $58631

B: $39548

C: $23920

D, E, F, G: $12340

Monotributistas sociales: cobran AUH

Cabe destacar que los monotributistas sociales no forman parte del SUAF. En su caso, la Anses liquida la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

AUH en octubre 2025 : $117.252 Cobro directo: $93.801,60 (tras la retención del 20%)

AUH por hijo con discapacidad : $381.791 Cobro directo: $305.432,80



Además, estas familias perciben otros beneficios complementarios: