MI ANSES: ya están las liquidaciones ¿qué vas a cobrar en septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó los montos a percibir para los beneficiarios en septiembre del 2025 ¿qué te corresponde a vos?
Este lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya liquidó los montos a percibir en septiembre del 2025 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Salario Familiar (SUAF).
La liquidación se puede encontrar a través de MI ANSES. Los beneficiarios deben tener en cuenta que se liquida dos meses para atrás, de esta manera vas a ver la de julio del 2025.
¿Cómo encontrar la liquidación en MI ANSES?
Para encontrar la liquidación en MI ANSES, primero tenés que entrar al portal de MI ANSES de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Si no te sabés tu usuario y contraseña la podés generar en la misma página.
Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el periodo 09-2025 para comprobar cuánto vas a cobrar este mes.
Para muchos es solo el haber mensual pero en caso de que percibas AUH, también te saldrá la liquidación de la Tarjeta Alimentar.
Nota: En el ejemplo que compartimos, se pagó también la Ayuda Escolar.
AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en septiembre?
Esto vas a cobrar si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo en septiembre. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de hijos a cargo y si tenés algún tipo de descuento.
|Hijos a cargo
|AUH mensual
|Tarjeta Alimentar
|Total estimado
|1 hijo
|$92.065
|$52.250
|$144.315
|2 hijos
|$184.130
|$81.936
|$266.066
|3 hijos
|$276.195
|$108.062
|$384.257
AUH: Calendario de pagos septiembre 2025
Estas son las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en septiembre del 2025.
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0
|Lunes 8 de septiembre
|1
|Martes 9 de septiembre
|2
|Miércoles 10 de septiembre
|3
|Jueves 11 de septiembre
|4
|Viernes 12 de septiembre
|5
|Lunes 15 de septiembre
|6
|Martes 16 de septiembre
|7
|Miércoles 17 de septiembre
|8
|Jueves 18 de septiembre
|9
|Viernes 19 de septiembre
Jubilados: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?
Esto es lo que vas a cobrar en septiembre si recibís una jubilación mínima:
- Jubilación mínima sin bono: $320.277,17
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar en septiembre: $390.277,17
Este monto representa el ingreso bruto. En términos netos, descontando el aporte al PAMI, el ingreso de bolsillo será de aproximadamente $380.669.
Jubilados con la mínima: ¿cuándo van a cobrar en septiembre?
El calendario de pagos de septiembre se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. Puede consultarse en Mi ANSES o en el sitio oficial: anses.gob.ar
PUAM: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?
Al igual que las jubilaciones y pensiones mínimas, los beneficiarios de la PUAM seguirán recibiendo el bono de $70.000, que permanece congelado por decisión del Gobierno. Así, el haber total para septiembre será de $326.221,74.