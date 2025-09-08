MI ANSES: ya están las liquidaciones ¿qué vas a cobrar en septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó los montos a percibir para los beneficiarios en septiembre del 2025 ¿qué te corresponde a vos?

Este lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya liquidó los montos a percibir en septiembre del 2025 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Salario Familiar (SUAF).

La liquidación se puede encontrar a través de MI ANSES. Los beneficiarios deben tener en cuenta que se liquida dos meses para atrás, de esta manera vas a ver la de julio del 2025.

¿Cómo encontrar la liquidación en MI ANSES?

Para encontrar la liquidación en MI ANSES, primero tenés que entrar al portal de MI ANSES de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Si no te sabés tu usuario y contraseña la podés generar en la misma página.

Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el periodo 09-2025 para comprobar cuánto vas a cobrar este mes.

Para muchos es solo el haber mensual pero en caso de que percibas AUH, también te saldrá la liquidación de la Tarjeta Alimentar.

Nota: En el ejemplo que compartimos, se pagó también la Ayuda Escolar.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en septiembre?

Esto vas a cobrar si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo en septiembre. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de hijos a cargo y si tenés algún tipo de descuento.

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado 1 hijo $92.065 $52.250 $144.315 2 hijos $184.130 $81.936 $266.066 3 hijos $276.195 $108.062 $384.257

AUH: Calendario de pagos septiembre 2025

Estas son las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en septiembre del 2025.