MI ANSES Jubilados y Asignaciones: están las liquidaciones de septiembre ¿qué y cuánto vas a cobrar?

Este martes 8 de septiembre comienzan los pagos de septiembre para todos los beneficiarios de Asignaciones y jubilaciones. Como siempre, es teniendo en cuenta el último número de documento.
Este martes 8 de septiembre se publicaron las liquidaciones de los millones de beneficiarios de ANSES. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM y hoy comienza a pagarse a los documentos terminados en 0. Es por ello que ya se publicó las liquidaciones.
Para consultar las liquidaciones de septiembre del 2026 de ANSES, se puede hacer a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.
ENTRÁ A CONSULTAR LAS LIQUIDACIONES DESDE ACÁ
AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo
La AUH tendrá en septiembre un incremento del 2,11%, por lo que el monto bruto llegará a $154.031 por hijo.
El monto de la Libreta no es igual para todas las familias. Depende de la cantidad de meses durante los cuales se cobró la AUH y de la cantidad de hijos alcanzados por la prestación.
Las familias que cobraron durante los 12 meses comprendidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026 y presentaron la Libreta podrán recibir los siguientes montos:
|Hijos
|AUH
|Tarjeta Alimentar
|Libreta
|Total
|1
|$123.224,80
|$72.250
|$274.451,20
|$469.926
|2
|$246.449,60
|$113.299
|$548.902,40
|$908.651
|3
|$369.674,40
|$149.425
|$823.353,60
|$1.342.453
|4
|$492.899,20
|$149.425
|$1.097.804,80
|$1.740.129
Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en septiembre
La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los valores vigentes según la cantidad de hijos:
- $72.250 para familias con un hijo.
- $113.299 para familias con dos hijos.
- $149.425 para familias con tres o más hijos.
Este monto se acredita junto con la prestación correspondiente, de acuerdo con el calendario de pagos de Anses.
Jubilados: ¿cuánto y cuándo cobran en septiembre del 2026?
Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo recibirán un ingreso bruto total de $498.633,20.
Por su parte, la jubilación máxima ascenderá de $2.824.694,49 a $2.884.295,54.
Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima
Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comenzarán a recibir sus haberes el martes 8 de septiembre.
- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
- Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4.
- Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
- Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
- Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 9.
Fechas de cobro para quienes superan la mínima
Después de completar el primer cronograma, Anses comenzará con el pago de los haberes superiores al mínimo. En este caso, las terminaciones del DNI se agrupan de a dos por jornada.
- Martes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 28 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.