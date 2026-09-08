MI ANSES Jubilados y Asignaciones: están las liquidaciones de septiembre ¿qué y cuánto vas a cobrar?

MI ANSES Jubilados y Asignaciones: están las liquidaciones de septiembre ¿qué y cuánto vas a cobrar?

Septiembre

Este martes 8 de septiembre comienzan los pagos de septiembre para todos los beneficiarios de Asignaciones y jubilaciones. Como siempre, es teniendo en cuenta el último número de documento.

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Matías Caliri

Este martes 8 de septiembre se publicaron las liquidaciones de los millones de beneficiarios de ANSES. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH)jubilaciones, pensiones y la PUAM y hoy comienza a pagarse a los documentos terminados en 0. Es por ello que ya se publicó las liquidaciones.

Para consultar las liquidaciones de septiembre del 2026 de ANSES, se puede hacer a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

ENTRÁ A CONSULTAR LAS LIQUIDACIONES DESDE ACÁ

AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo

La AUH tendrá en septiembre un incremento del 2,11%, por lo que el monto bruto llegará a $154.031 por hijo.

El monto de la Libreta no es igual para todas las familias. Depende de la cantidad de meses durante los cuales se cobró la AUH y de la cantidad de hijos alcanzados por la prestación.

Las familias que cobraron durante los 12 meses comprendidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026 y presentaron la Libreta podrán recibir los siguientes montos:

Hijos AUH Tarjeta Alimentar Libreta Total
1 $123.224,80 $72.250 $274.451,20 $469.926
2 $246.449,60 $113.299 $548.902,40 $908.651
3 $369.674,40 $149.425 $823.353,60 $1.342.453
4 $492.899,20 $149.425 $1.097.804,80 $1.740.129

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en septiembre

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los valores vigentes según la cantidad de hijos:

  • $72.250 para familias con un hijo.
  • $113.299 para familias con dos hijos.
  • $149.425 para familias con tres o más hijos.

Este monto se acredita junto con la prestación correspondiente, de acuerdo con el calendario de pagos de Anses.

Jubilados: ¿cuánto y cuándo cobran en septiembre del 2026?

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo recibirán un ingreso bruto total de $498.633,20.

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