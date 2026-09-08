MI ANSES Jubilados y Asignaciones: están las liquidaciones de septiembre ¿qué y cuánto vas a cobrar?

Este martes 8 de septiembre se publicaron las liquidaciones de los millones de beneficiarios de ANSES. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM y hoy comienza a pagarse a los documentos terminados en 0. Es por ello que ya se publicó las liquidaciones.

Para consultar las liquidaciones de septiembre del 2026 de ANSES, se puede hacer a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo

La AUH tendrá en septiembre un incremento del 2,11%, por lo que el monto bruto llegará a $154.031 por hijo.

Como Anses retiene mensualmente el 20% de la asignación, el pago directo será de $123.224,80, mientras que los $30.806,20 restantes quedarán acumulados para ser cobrados luego de presentar la Libreta correspondiente.

El monto de la Libreta no es igual para todas las familias. Depende de la cantidad de meses durante los cuales se cobró la AUH y de la cantidad de hijos alcanzados por la prestación.

Las familias que cobraron durante los 12 meses comprendidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026 y presentaron la Libreta podrán recibir los siguientes montos:

Hijos AUH Tarjeta Alimentar Libreta Total 1 $123.224,80 $72.250 $274.451,20 $469.926 2 $246.449,60 $113.299 $548.902,40 $908.651 3 $369.674,40 $149.425 $823.353,60 $1.342.453 4 $492.899,20 $149.425 $1.097.804,80 $1.740.129

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en septiembre

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los valores vigentes según la cantidad de hijos:

$72.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $113.299 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $149.425 para familias con tres o más hijos.

Este monto se acredita junto con la prestación correspondiente, de acuerdo con el calendario de pagos de Anses.

Jubilados: ¿cuánto y cuándo cobran en septiembre del 2026?

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo recibirán un ingreso bruto total de $498.633,20.