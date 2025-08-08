MI ANSES Jubilados Asignaciones: están las liquidaciones de agosto ¿cómo encontrarlas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó la página para comprobar los pagos de ANSES. Corresponde al primer día en el que cobrarán los beneficiarios, tanto de jubilaciones como asignaciones.

Este viernes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya liquidó los montos a percibir en julio del 2025 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Salario Familiar (SUAF).

La liquidación se puede encontrar a través de MI ANSES. Los beneficiarios deben tener en cuenta que se liquida dos meses para atrás, de esta manera vas a ver la de junio del 2025.

¿Cómo encontrar la liquidación en MI ANSES?

Para encontrar la liquidación en MI ANSES, primero tenés que entrar al portal de MI ANSES de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Si no te sabés tu usuario y contraseña la podés generar en la misma página.

Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el periodo 08-2025 para comprobar cuánto vas a cobrar este mes.

Para muchos es solo el haber mensual pero en caso de que percibas AUH, también te saldrá la liquidación de la Tarjeta Alimentar.

AUH: ¿qué vas a cobrar en agosto?

Esto es lo que vas a cobrar por un hijo, dos o tres en agosto:

AUH por un hijo:

Haber: $90.335

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $142.585

AUH por dos hijos:

Haber: $ 180.670

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $262.606

AUH por tres hijos:

Haber: $ 271.005

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $379.067

SUAF: ¿qué vas a cobrar en julio?

Las Asignaciones Familiares del SUAF van a pagar en agosto del 2025:

El monto de la asignación por hijo del SUAF para el primer rango de ingresos será de $56.474. En el caso de hijos con discapacidad, el valor ascenderá a $183.884.

Además, a partir de agosto se actualizarán los límites de ingresos para acceder al SUAF. El nuevo tope individual será de $2.315.266 y el tope familiar de $4.630.533.

Es importante tener en cuenta que Anses considera los ingresos de ambos progenitores, sin importar su estado civil ni quién convive con el menor.

AUH y SUAF: ¿cuándo cobrás en agosto del 2025?

En agosto del 2025 vas a cobrar: