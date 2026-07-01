MI ANSES: ¿cuándo vas a poder ver cuándo y cuánto cobrás en julio?

Este miércoles comenzó julio y los beneficiarios están resolviendo qué y cuánto van a cobrar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que las liquidaciones podrán consultarse a partir del primer día de pago que es el miércoles 8.

Comenzó julio y los millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones del mes. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM, pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben. Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.

Para consultar las liquidaciones de mayo del 2026 de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 11 de mayo, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrían un nuevo aumento en julio de 2026. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ajuste sería del 2,3%.

La actualización de los haberes previsionales se realiza conforme al Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales en base a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De confirmarse la proyección del REM, los beneficiarios del sistema previsional volverían a recibir un incremento el próximo mes.

¿Cuánto cobraría la jubilación mínima en julio de 2026?

Si finalmente el aumento es del 2,3%, la jubilación mínima pasaría de $403.317,99 a $412.594,30 en julio de 2026.

A ese monto se le sumaría el bono extraordinario de $70.000 que Anses mantiene para los haberes más bajos. De esta manera, quienes cobran la mínima percibirían un total de $482.594,30.

Sin embargo, el porcentaje definitivo será confirmado por el Indec el jueves 11 de junio a las 16 horas, cuando publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima. Por ello, el haber subiría de $322.654,39 a $330.075,44.

Con el bono de $70.000 incluido, el ingreso total alcanzaría los $400.075,44 en julio de 2026.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez representan el 70% de la jubilación mínima.

Con el aumento estimado, sus haberes pasarían de $282.322,59 a $288.816,01. Sumando el bono extraordinario, el total a cobrar sería de $358.816,01.

¿Cuánto cobra la AUH en julio de 2026?

Con el incremento confirmado, el monto total de la Asignación Universal por Hijo pasará de $144.932 a $148.049 por menor de edad.

Sin embargo, Anses retiene el 20% del beneficio a la mayoría de las familias hasta la presentación de la Libreta AUH, documento mediante el cual se acreditan controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por ese motivo, el pago directo mensual será de $118.439,20, mientras que $29.609,80 quedarán retenidos hasta completar el trámite anual.

AUH por discapacidad

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto aumentará de $471.915 a $482.062.

Tras la retención del 20%, las familias cobrarán de forma mensual $385.649,60, mientras que $96.412,40 permanecerán retenidos hasta la acreditación de la Libreta.

Cabe recordar que Anses liquida la AUH sin retención a familias con niños de hasta 5 años cuando los controles sanitarios son verificados automáticamente mediante un cruce de datos con el Ministerio de Salud.