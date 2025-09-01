MI ANSES AUH, Jubilados y pensionados: ¿cuándo estarán las liquidaciones de septiembre y qué vas a cobrar?

Este lunes comenzó septiembre. Los beneficiarios de Asignaciones y jubilaciones ya están chequeando qué van a percibir ¿cuándo estarán las liquidaciones?

Este lunes comenzó septiembre y los beneficiarios de asignaciones se están preguntando qué y cuándo cobrarán. Muchos de ellos lo hacen a través de la consulta de liquidaciones de MI ANSES pero todavía no están ¿para cuándo?

El organismo previsional señaló estará en la segunda semana de agosto, precisamente el viernes que viene cuando comiencen los pagos, el próximo lunes 8 de septiembre.

Las liquidaciones de ANSES se pueden ver entrando a la aplicación MI ANSES con número de CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de Mi ANSES, hay que dirigirse a la sección Hijos y posteriormente a Mis Asignaciones. En ese apartado sale cuánto vas a cobrar en el mes en curso. Hasta que se actualice, durante los primeros días de diciembre saldrá noviembre.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en septiembre?

Esto vas a cobrar si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo en septiembre. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de hijos a cargo y si tenés algún tipo de descuento.

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado 1 hijo $92.065 $52.250 $144.315 2 hijos $184.130 $81.936 $266.066 3 hijos $276.195 $108.062 $384.257

AUH: Calendario de pagos septiembre 2025

Estas son las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en septiembre del 2025.