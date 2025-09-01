MI ANSES AUH, Jubilados y pensionados: ¿cuándo estarán las liquidaciones de septiembre y qué vas a cobrar?

Este lunes comenzó septiembre. Los beneficiarios de Asignaciones y jubilaciones ya están chequeando qué van a percibir ¿cuándo estarán las liquidaciones?
Este lunes comenzó septiembre y los beneficiarios de asignaciones se están preguntando qué y cuándo cobrarán. Muchos de ellos lo hacen a través de la consulta de liquidaciones de MI ANSES pero todavía no están ¿para cuándo?
El organismo previsional señaló estará en la segunda semana de agosto, precisamente el viernes que viene cuando comiencen los pagos, el próximo lunes 8 de septiembre.
Las liquidaciones de ANSES se pueden ver entrando a la aplicación MI ANSES con número de CUIT y Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de Mi ANSES, hay que dirigirse a la sección Hijos y posteriormente a Mis Asignaciones. En ese apartado sale cuánto vas a cobrar en el mes en curso. Hasta que se actualice, durante los primeros días de diciembre saldrá noviembre.
AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en septiembre?
Esto vas a cobrar si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo en septiembre. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de hijos a cargo y si tenés algún tipo de descuento.
|Hijos a cargo
|AUH mensual
|Tarjeta Alimentar
|Total estimado
|1 hijo
|$92.065
|$52.250
|$144.315
|2 hijos
|$184.130
|$81.936
|$266.066
|3 hijos
|$276.195
|$108.062
|$384.257
AUH: Calendario de pagos septiembre 2025
Estas son las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en septiembre del 2025.
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0
|Lunes 8 de septiembre
|1
|Martes 9 de septiembre
|2
|Miércoles 10 de septiembre
|3
|Jueves 11 de septiembre
|4
|Viernes 12 de septiembre
|5
|Lunes 15 de septiembre
|6
|Martes 16 de septiembre
|7
|Miércoles 17 de septiembre
|8
|Jueves 18 de septiembre
|9
|Viernes 19 de septiembre
Jubilados: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?
Esto es lo que vas a cobrar en septiembre si recibís una jubilación mínima:
- Jubilación mínima sin bono: $320.277,17
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar en septiembre: $390.277,17
Este monto representa el ingreso bruto. En términos netos, descontando el aporte al PAMI, el ingreso de bolsillo será de aproximadamente $380.669.
Jubilados con la mínima: ¿cuándo van a cobrar en septiembre?
El calendario de pagos de septiembre se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. Puede consultarse en Mi ANSES o en el sitio oficial: anses.gob.ar
PUAM: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?
Al igual que las jubilaciones y pensiones mínimas, los beneficiarios de la PUAM seguirán recibiendo el bono de $70.000, que permanece congelado por decisión del Gobierno. Así, el haber total para septiembre será de $326.221,74.