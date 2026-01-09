Los jubilados empiezan a cobrar enero: ¿cuánto tenés que recibir?

Los jubilados y pensionados comienzan a cobrar los haberes de enero de 2026 con un nuevo aumento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La suba es del 2,5% y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025 publicado por el Indec.

El incremento corresponde a la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación.

En paralelo, aunque todavía no hubo una confirmación oficial, el Gobierno evalúa la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. Este refuerzo se mantiene congelado desde marzo de 2024 y, de continuar en enero, impactará directamente en los ingresos mínimos.

Jubilados y Pensionados ¿Cuánto se cobra en enero?

Con el aumento del 2,5%, los montos actualizados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasa de $340.879,59 a $349.401,58 .

Con bono, el total sería de $419.401,58 .

Haber máximo: pasa de $2.293.796,92 a $2.351.141,84 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $272.703,67 a $279.521,26 .

Con bono, el total ascendería a $349.521,26 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad: pasan de $238.615,71 a $244.581,10 .

Con bono, el ingreso sería de $314.581,10 .

PNC por vejez: también pasan de $238.615,71 a $244.581,10 .

Con bono, el total sería de $314.581,10 .

PNC para madres de siete hijos: pasan de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono, el ingreso final sería de $419.401,58.

De esta manera, si el Ejecutivo confirma la continuidad del refuerzo mensual, los jubilados que cobran la mínima podrían superar los $419.000 en enero, mientras que el resto de las prestaciones reflejará el incremento correspondiente a la movilidad jubilatoria.