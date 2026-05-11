Liquidaciones de ANSES Jubilados y Asignaciones: están disponibles ¿qué y cuánto vas a cobrar en mayo?

ANSES ya habilitó la consulta de las liquidaciones de mayo 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además de los nuevos montos con aumento, los usuarios pueden verificar cuánto cobrarán y conocer el calendario completo de pagos según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó las liquidaciones de mayo para los millones de beneficiarios de Asignaciones y Jubilaciones. Este instrumento que se puede ver a través de la página web o la App de ANSES es fundamental para saber qué y cuánto se cobrar, entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.

MI ANSES: ¿Cómo consultar mi liquidación?

Las liquidaciones de mayo del 2026 de ANSES, se pueden encontrar, a partir de este lunes 11 de mayo, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

En este caso testigo, un beneficiario SUAF cobrará por un hijo: $70.651 en mayo.

AUH: ¿ qué y cuánto vas a cobrar en mayo del 2026?

Con la suba de mayo, el monto total de la AUH pasará a ser de $141.286 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presente la Libreta que certifica controles de salud y escolaridad. Por este motivo, el pago mensual directo será de $113.028,80.

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación ascenderá a $460.045, de los cuales se cobrarán de forma directa $368.036,00 tras la retención.

Cabe recordar que el organismo abona el 100% de la AUH únicamente en el caso de niños de hasta 4 años inclusive, siempre que el Ministerio de Salud verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar de Tarjeta Alimentar?

Por su parte, la Tarjeta Alimentar si bien aumentó, se verá reflejado en junio. En mayo se mantiene el importe anterior.

Por un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Jubilados: ¿cuánto vas a cobrar en mayo con el aumento?

En tanto, con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10.

En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario, el ingreso total alcanzaría los $463.174,10.

Otros haberes actualizados

PUAM: $314.539,28

$314.539,28 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones no contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

$345.221,87 Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10

$393.174,10 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10

$463.174,10 AUH: $141.285,31

$141.285,31 AUH con discapacidad: $460.044,10

ANSES en mayo: ¿cuándo cobrás tu prestación?

De esta manera, estos son los valores de mayo:

Jubilaciones y pensiones (hasta un haber mínimo)

Lunes 11 de mayo: DNI 0

Martes 12 de mayo: DNI 1

Miércoles 13 de mayo: DNI 2

Jueves 14 de mayo: DNI 3

Viernes 15 de mayo: DNI 4

Lunes 18 de mayo: DNI 5

Martes 19 de mayo: DNI 6

Miércoles 20 de mayo: DNI 7

Jueves 21 de mayo: DNI 8 y 9

Jubilaciones y pensiones (más de un haber mínimo)

Jueves 22 de mayo: DNI 0 y 1

Lunes 26 de mayo: DNI 2 y 3

Martes 27 de mayo: DNI 4 y 5

Miércoles 28 de mayo: DNI 6 y 7

Jueves 29 de mayo: DNI 8 y 9

Pensiones No Contributivas (PNC)

Monto: $275.221,87 (hasta $345.221,87 con bono)

Lunes 11 de mayo: DNI 0 y 1

Martes 12 de mayo: DNI 2 y 3

Miércoles 13 de mayo: DNI 4 y 5

Jueves 14 de mayo: DNI 6 y 7

Viernes 15 de mayo: DNI 8 y 9

AUH y Asignación por Embarazo

AUH: $141.286 (pago directo $113.028,80)

Lunes 11 de mayo: DNI 0

Martes 12 de mayo: DNI 1

Miércoles 13 de mayo: DNI 2

Jueves 14 de mayo: DNI 3

Viernes 15 de mayo: DNI 4

Lunes 18 de mayo: DNI 5

Martes 19 de mayo: DNI 6

Miércoles 20 de mayo: DNI 7

Jueves 21 de mayo: DNI 8

Viernes 22 de mayo: DNI 9

Asignaciones familiares (SUAF)

Asignación por hijo: $70.651

Lunes 11 de mayo: DNI 0

Martes 12 de mayo: DNI 1

Miércoles 13 de mayo: DNI 2

Jueves 14 de mayo: DNI 3

Viernes 15 de mayo: DNI 4

Lunes 18 de mayo: DNI 5

Martes 19 de mayo: DNI 6

Miércoles 20 de mayo: DNI 7

Jueves 21 de mayo: DNI 8

Viernes 22 de mayo: DNI 9

Asignación por prenatal

Martes 13 de mayo: DNI 0 y 1

Miércoles 14 de mayo: DNI 2 y 3

Jueves 15 de mayo: DNI 4 y 5

Lunes 18 de mayo: DNI 6 y 7

Martes 19 de mayo: DNI 8 y 9

Fondo de Desempleo