Liquidaciones de ANSES Jubilados, pensionados y asignaciones: ¿cuándo vas a poder consultar qué y cuánto cobrás?

Los beneficiarios de Asignaciones y jubilaciones de ANSES ya están chequeando qué van a cobrar ¿cuándo estarán las liquidaciones?

En febrero, millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones del mes. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM, pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben. Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.

Para consultar las liquidaciones de febrero del 2026 de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 9 de febrero, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en febrero del 2026 con el aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en febrero de 2026 un aumento del 2,85% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto general pasará de $125.518 a $129.096, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

El incremento se calcula según la normativa vigente, que establece que las asignaciones se ajustan por inflación con dos meses de rezago y tomando el índice con dos decimales, tal como lo disponen el Decreto 274/2024 y la Ley 27.160. Aunque el Indec informó una inflación del 2,8%, ese valor fue redondeado, mientras que Anses utiliza el porcentaje completo, lo que explica la suba del 2,85%.

Cabe recordar que el proyecto de Presupuesto 2026 había planteado eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados, por lo que la AUH continuará actualizándose mensualmente por inflación.

Montos actualizados de la AUH en febrero

Desde febrero de 2026, la Asignación Universal por Hijo será de $129.096. Como ocurre todos los meses, Anses retiene el 20% del beneficio hasta que se presente la Libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Pago directo mensual: $103.276,80

Monto retenido: $25.819,20 En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto subirá de $408.705 a $420.354. La liquidación será la siguiente:

Pago directo mensual: $336.283,20

Monto retenido: $84.070,80

Jubilados: ¿cuánto vas a cobrar en febrero con el aumento?

La jubilación mínima que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá un nuevo incremento en febrero de 2026. Con la actualización prevista, los jubilados que perciben el haber más bajo pasarán a cobrar $359.254,35, según confirmó el organismo previsional. Con el bono de $70000 quedará en $429.254,35.

El aumento del 2,85% no solo impacta en la jubilación mínima, sino también en otras prestaciones previsionales: