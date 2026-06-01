Liquidaciones de ANSES: ¿cuándo vas a poder consultar qué vas a cobrar en junio y si te corresponde aguinaldo?

Junio es un mes especial para los beneficiarios de ANSES ya que muchos perciben el monto correspondiente al medio aguinaldo.

En junio, millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones del mes que en muchos casos llega con el aguinaldo. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM, pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben. Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.

Además, para los jubilados y pensionados está el medio aguinaldo, que en este caso debe ser igual a la mitad del haber de este mes.

Para consultar las liquidaciones de junio del 2026 de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 8 de junio, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

Jubilados: ¿cuánto cobrás en junio 2026 con bono y aguinaldo?

Con el incremento de junio, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasará de $393.174,10 a $403.317,99. A este monto se sumará el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, lo que elevará el ingreso total a $674.976,99.

Por otro lado, la jubilación máxima aumentará a $2.713.948,17. En este caso, con el aguinaldo de $1.356.974,08, el total a percibir alcanzará los $4.070.922,25.

Asimismo, quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores a $473.317,99 recibirán un bono proporcional para completar ese monto.

Pensiones no contributivas: ¿cuánto vas a cobrar en junio?

Las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, subirán a $282.322,59 en junio. Con el bono extraordinario y el aguinaldo de $141.161,30, el total a cobrar será de $493.483,89.

En tanto, las pensiones no contributivas para madres de siete hijos continuarán equiparadas al haber mínimo jubilatorio. Por ello, el ingreso mensual será de $403.317,99 y, al sumar bono y aguinaldo, el total ascenderá a $674.976,99.

Además, las titulares de esta prestación pueden acceder a la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad o con discapacidad a cargo. Este beneficio es otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

PUAM: cuánto cobrarán los beneficiarios

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, pasará a ser de $322.654,39 en junio de 2026.

Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total a cobrar alcanzará los $553.981,59.

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Esta prestación incluye cobertura médica de PAMI y acceso al cobro de asignaciones familiares de Anses. Su importancia creció especialmente tras el vencimiento de la moratoria previsional.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de junio?

Con el incremento, la Asignación Universal por Hijo pasará de $141.286 a $144.932 por menor de edad.

Sin embargo, Anses continuará reteniendo el 20% del beneficio a la mayoría de las familias hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar. Por ello, el pago directo mensual será de $115.945,60, mientras que $28.986,40 quedarán retenidos hasta completar el trámite anual.

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación aumentará de $460.045 a $471.915. Luego de la retención del 20%, el cobro efectivo mensual será de $377.532, mientras que $94.383 permanecerán retenidos hasta la acreditación de la documentación correspondiente.

No obstante, Anses recordó que paga el 100% de la asignación a niños de hasta 4 años inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.