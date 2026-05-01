Liquidaciones de ANSES: ¿cuándo vas a poder consultar qué cobras en mayo?

Este viernes comenzó mayo y ya los millones de beneficiarios de asginaciones y jubilaciones se preguntan qué y cuánto percibirán en el quinto mes de mayo.
En mayo, millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones del mes. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM, pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben. Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.
Para consultar las liquidaciones de mayo del 2026 de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 11 de mayo, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.
ANSES Jubilados y Asignaciones: ¿qué vas a cobrar en mayo del 2026?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que llegará con un incremento del 3,38% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, el presidente Javier Milei ratificó la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.
En el caso de jubilaciones y pensiones, la mínima se eleva a $393.174,10 y, con el refuerzo, alcanzará los $463.174,10 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por otro lado, el haber máximo se ubicará en $2.645.689,38, sin acceso al bono extraordinario.
El cronograma para quienes no superan el haber mínimo comenzará el lunes 11 de mayo (DNI terminados en 0) y se extenderá hasta el jueves 21 de mayo (DNI 8 y 9). En tanto, quienes perciben montos superiores cobrarán entre el 22 y el 29 de mayo, también según la terminación del documento.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $141.286, aunque el pago directo será de $113.028,80 debido a la retención del 20%. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $460.045. El calendario de cobro se desarrollará del 11 al 22 de mayo, según la finalización del DNI.
En cuanto a las asignaciones familiares del sistema SUAF, la asignación por hijo para el primer rango será de $70.651 y la de discapacidad de $230.032. También se actualizaron los montos por nacimiento ($82.353) y matrimonio ($123.307). Los pagos seguirán el mismo esquema de fechas que la AUH, mientras que la asignación por prenatal se abonará entre el 13 y el 19 de mayo.
Finalmente, Anses informó que las liquidaciones estarán disponibles desde el lunes 11 de mayo en la plataforma “Mi Anses”, donde los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus haberes con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Jubilaciones y pensiones (hasta un haber mínimo)
- Lunes 11 de mayo: DNI 0
- Martes 12 de mayo: DNI 1
- Miércoles 13 de mayo: DNI 2
- Jueves 14 de mayo: DNI 3
- Viernes 15 de mayo: DNI 4
- Lunes 18 de mayo: DNI 5
- Martes 19 de mayo: DNI 6
- Miércoles 20 de mayo: DNI 7
- Jueves 21 de mayo: DNI 8 y 9
Jubilaciones y pensiones (más de un haber mínimo)
- Jueves 22 de mayo: DNI 0 y 1
- Lunes 26 de mayo: DNI 2 y 3
- Martes 27 de mayo: DNI 4 y 5
- Miércoles 28 de mayo: DNI 6 y 7
- Jueves 29 de mayo: DNI 8 y 9
Pensiones No Contributivas (PNC)
Monto: $275.221,87 (hasta $345.221,87 con bono)
- Lunes 11 de mayo: DNI 0 y 1
- Martes 12 de mayo: DNI 2 y 3
- Miércoles 13 de mayo: DNI 4 y 5
- Jueves 14 de mayo: DNI 6 y 7
- Viernes 15 de mayo: DNI 8 y 9
AUH y Asignación por Embarazo
AUH: $141.286 (pago directo $113.028,80)
- Lunes 11 de mayo: DNI 0
- Martes 12 de mayo: DNI 1
- Miércoles 13 de mayo: DNI 2
- Jueves 14 de mayo: DNI 3
- Viernes 15 de mayo: DNI 4
- Lunes 18 de mayo: DNI 5
- Martes 19 de mayo: DNI 6
- Miércoles 20 de mayo: DNI 7
- Jueves 21 de mayo: DNI 8
- Viernes 22 de mayo: DNI 9
Asignaciones familiares (SUAF)
Asignación por hijo: $70.651
- Lunes 11 de mayo: DNI 0
- Martes 12 de mayo: DNI 1
- Miércoles 13 de mayo: DNI 2
- Jueves 14 de mayo: DNI 3
- Viernes 15 de mayo: DNI 4
- Lunes 18 de mayo: DNI 5
- Martes 19 de mayo: DNI 6
- Miércoles 20 de mayo: DNI 7
- Jueves 21 de mayo: DNI 8
- Viernes 22 de mayo: DNI 9
Asignación por prenatal
- Martes 13 de mayo: DNI 0 y 1
- Miércoles 14 de mayo: DNI 2 y 3
- Jueves 15 de mayo: DNI 4 y 5
- Lunes 18 de mayo: DNI 6 y 7
- Martes 19 de mayo: DNI 8 y 9
Fondo de Desempleo
- Jueves 22 de mayo: DNI 0 y 1
- Lunes 26 de mayo: DNI 2 y 3
- Martes 27 de mayo: DNI 4 y 5
- Miércoles 28 de mayo: DNI 6 y 7
- Jueves 29 de mayo: DNI 8 y 9