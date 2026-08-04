Liquidaciones de ANSES: ¿cuándo vas a poder conocer qué y cuánto cobrás en agosto del 2026?

ANSES aplica en agosto un aumento del 1,89% en jubilaciones, pensiones, PUAM y AUH. Cuánto cobra cada beneficiario, qué pasa con el bono de $70.000 y cómo consultar la liquidación desde Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en agosto de 2026 un aumento del 1,89% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que los jubilados y pensionados que reciben el bono extraordinario de $70.000 continuarán percibiendo ese refuerzo, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación correspondiente al mes a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar los conceptos que integran el pago y comprobar que los montos estén correctamente liquidados.

AUH: cuánto se cobra en agosto de 2026

En agosto, la AUH aumenta un 1,89% y alcanza los $150.848 por hijo menor de edad, mientras que la prestación para hijos con discapacidad llega a $491.173.

En el caso de la AUH, ANSES mantiene la retención habitual del 20%. Sin embargo, algunas familias pueden acceder al 100% de la asignación si el organismo verifica automáticamente el cumplimiento de los controles de salud y del Calendario Nacional de Vacunación para niños de hasta 5 años.

El pago completo fue establecido por la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Salud y la Resolución 56/2026 de ANSES, que contemplan el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.

Cuánto recibe una familia con un hijo de hasta 2 años

Los niños de hasta 2 años inclusive pueden acceder, además de la AUH, al Complemento Leche del Plan de los Mil Días y a la Tarjeta Alimentar, siempre que correspondan según las condiciones de cada beneficio.

En agosto, los montos quedan de la siguiente manera:

Si se cobra el 100% de la AUH:

Menor de edad: $150.848 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $279.995 .

. Hijo con discapacidad: $491.173 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $620.320.

Si se aplica la retención del 20%:

Menor de edad: $120.678,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $249.825,40 .

. Hijo con discapacidad: $392.938,40 de AUH + $56.897 de Complemento Leche + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $522.085,40.

Cuánto cobra una familia con hijos de 3 a 5 años

A partir de los 3 años, el Complemento Leche deja de corresponder. No obstante, quienes cumplen con los requisitos continúan recibiendo la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Con el 100% de la AUH:

Menor de edad: $150.848 + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $223.098 .

. Hijo con discapacidad: $491.173 + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $563.423.

Con la retención del 20%:

Menor de edad: $120.678,40 + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $192.928,40 .

. Hijo con discapacidad: $392.938,40 + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $465.188,40.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en agosto

Las jubilaciones y pensiones también reciben en agosto un incremento del 1,89%, de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Los haberes previsionales de agosto quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93.

$419.775,93. Jubilación mínima con bono de $70.000: $489.775,93.

$489.775,93. Jubilación máxima: $2.824.694,49.

$2.824.694,49. PUAM: $335.820,74.

$335.820,74. PUAM con bono: $405.820,74.

$405.820,74. PNC por discapacidad: $293.843,15.

$293.843,15. PNC por discapacidad con bono: $363.843,15.

$363.843,15. PNC para madres de siete hijos: $419.775,93.

$419.775,93. PNC para madres de siete hijos con bono: $489.775,93.

El bono de $70.000 sigue congelado

Aunque los haberes aumentan un 1,89% en agosto, el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos no se actualiza desde marzo de 2024.

Por este motivo, el incremento efectivo sobre el ingreso total es menor para quienes reciben el refuerzo.

Los aumentos efectivos sobre el ingreso total quedan aproximadamente en:

Jubilación mínima: 1,62%.

1,62%. PUAM: 1,56%.

1,56%. PNC por discapacidad: 1,52%.

1,52%. PNC por vejez: 1,52%.

1,52%. PNC para madres de siete hijos: 1,62%.

Esto significa que el porcentaje de movilidad del 1,89% se aplica sobre el haber previsional, pero el bono permanece en $70.000 y no acompaña la actualización mensual.

Cómo consultar la liquidación de ANSES en agosto

Para saber exactamente cuánto corresponde cobrar en agosto, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, pueden consultar los detalles de sus prestaciones en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”, según corresponda.

La consulta permite revisar los conceptos incluidos en la liquidación y verificar si el aumento fue aplicado correctamente.

En el caso de jubilados y pensionados, también es importante comprobar si corresponde el bono de $70.000 y si el monto final coincide con el haber actualizado.

En agosto, la verificación de la liquidación resulta especialmente importante debido a que los haberes y asignaciones se actualizan mensualmente y pueden incluir distintos conceptos adicionales según la situación de cada beneficiario.