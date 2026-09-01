Liquidaciones de ANSES: ¿cuándo vas a conocer qué y cuánto vas a cobrar en septiembre del 2026?

Las liquidaciones de septiembre de ANSES estarán disponibles desde el martes 8 de septiembre. La AUH se cobrará con el aumento del 2,11% y tendrá además el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, mientras que jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán el bono extraordinario de $70.000.
Con el primer día de septiembre, los beneficiarios que reciben haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se están fijando qué le corresponde. Para este mes, se aplica un incremento del 2,11% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que los jubilados y pensionados que reciben el bono extraordinario de $70.000 continuarán percibiendo ese refuerzo, que permanece congelado desde marzo de 2024.
Los beneficiarios pueden consultar la liquidación correspondiente al mes a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar los conceptos que integran el pago y comprobar que los montos estén correctamente liquidados.
ANSES: ¿cuándo vas a ver las liquidaciones de septiembre?
Las liquidaciones de ANSES se podrán ver a partir del martes 8 de septiembre.
ENTRÁ A CONSULTAR LAS LIQUIDACIONES DESDE ACÁ
AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo
La AUH tendrá en septiembre un incremento del 2,11%, por lo que el monto bruto llegará a $154.031 por hijo.
Como Anses retiene mensualmente el 20% de la asignación, el pago directo será de $123.224,80, mientras que los $30.806,20 restantes quedarán acumulados para ser cobrados luego de presentar la Libreta correspondiente.
El monto de la Libreta no es igual para todas las familias. Depende de la cantidad de meses durante los cuales se cobró la AUH y de la cantidad de hijos alcanzados por la prestación.
Las familias que cobraron durante los 12 meses comprendidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026 y presentaron la Libreta podrán recibir los siguientes montos:
|Hijos
|AUH
|Tarjeta Alimentar
|Libreta
|Total
|1
|$123.224,80
|$72.250
|$274.451,20
|$469.926
|2
|$246.449,60
|$113.299
|$548.902,40
|$908.651
|3
|$369.674,40
|$149.425
|$823.353,60
|$1.342.453
|4
|$492.899,20
|$149.425
|$1.097.804,80
|$1.740.129
Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en septiembre
La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los valores vigentes según la cantidad de hijos:
- $72.250 para familias con un hijo.
- $113.299 para familias con dos hijos.
- $149.425 para familias con tres o más hijos.
Este monto se acredita junto con la prestación correspondiente, de acuerdo con el calendario de pagos de Anses.
Jubilados: ¿cuánto y cuándo cobran en septiembre del 2026?
Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo recibirán un ingreso bruto total de $498.633,20.
Por su parte, la jubilación máxima ascenderá de $2.824.694,49 a $2.884.295,54.
Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima
Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comenzarán a recibir sus haberes el martes 8 de septiembre.
- Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
- Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4.
- Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
- Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
- Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
- Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 9.
Fechas de cobro para quienes superan la mínima
Después de completar el primer cronograma, Anses comenzará con el pago de los haberes superiores al mínimo. En este caso, las terminaciones del DNI se agrupan de a dos por jornada.
- Martes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 28 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.