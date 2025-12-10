Liquidaciones de ANSES: cómo ver qué vas a cobrar y cuándo

Desde este martes ya se pueden consultar las liquidaciones en MI ANSES. Los jubilados y pensionados perciben su haber junto al bono y el aguinaldo.

Este martes comenzó a pagarse los haberes de diciembre y millones de beneficiarios de ANSES están chequeando qué y cuándo vas a cobrar. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM.Consultar las liquidaciones de este mes es fundamental porque para los jubilados y pensionados se le suma el bono extra y el aguinaldo.

Para consultar las liquidaciones de diciembre de ANSES, se puede hacer desde el martes 9 de diciembre, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

MI ANSES: ¿qué vas a cobrar en diciembre 2025?

En este mes, las prestaciones sociales recibieron un incremento del 2,3%, y se mantiene el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. Además, este mes, los jubilados y pensionados perciben el aguinaldo.

Jubilados y pensionados

Jubilación mínima: $340.746,35 + $70000 + $170.373,18 = $581119

Jubilación máxima: $2292900 + $1146450 = $ 3439350

PUAM: $272597 + $70000 + $136298 = $478895

PNC: $238522 + $70000 + $119261 = $427783

PNC madres de 7 hijos: $333085 + $70000 + 170373 = 581119 + 108062 (Tarjeta Alimentar) = $689181

AUH: ¿Cuánto cobro en total en diciembre con los complementos?

Familia con un hijo: AUH + Tarjeta Alimentar: $150.243,60 AUH + Alimentar + Plan de los Mil Días: $196.441,60

Familia con un hijo con discapacidad: AUH + Tarjeta Alimentar: $371.332,40 AUH + Alimentar + Plan de los Mil Días: $417.530,40



Calendario por tipo de prestación en diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1 → 9 de diciembre

DNI terminado en 2 y 3 → 10 de diciembre

DNI terminado en 4 y 5 → 11 de diciembre

DNI terminado en 6 y 7 → 12 de diciembre

DNI terminado en 8 y 9 → 12 de diciembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima (o haberes menores a determinado monto)

DNI terminado en 0 → 9 de diciembre

DNI terminado en 1 → 10 de diciembre

DNI terminado en 2 → 11 de diciembre

DNI terminado en 3 → 11 de diciembre

DNI terminado en 4 → 12 de diciembre

DNI terminado en 5 → 12 de diciembre

DNI terminado en 6 → 15 de diciembre

DNI terminado en 7 → 15 de diciembre

DNI terminado en 8 → 16 de diciembre

DNI terminado en 9 → 26 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 → 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → 23 de noviembre

¿Cuándo cobro la AUH en diciembre?

El pago se realizará según la terminación del DNI del titular: