Liquidaciones de ANSES AUH Jubilados: ya están publicadas ¿qué y cuándo vas a cobrar?

Este miércoles 8 de julio se publicaron las liquidaciones correspondientes al mes. Para julio hay que tener en cuenta el aumento del 2,3% que decretó ANSES.

Este miércoles 8 de julio se publicaron las liquidaciones de los millones de beneficiarios de ANSES. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM y hoy comienza a pagarse a los documentos terminados en 0. Es por ello que ya se publicó las liquidaciones.

Para consultar las liquidaciones de julio del 2026 de ANSES, se puede hacer a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

¿Cuánto cobraría la jubilación mínima en julio de 2026?

Si finalmente el aumento es del 2,3%, la jubilación mínima pasaría de $403.317,99 a $412.594,30 en julio de 2026.

A ese monto se le sumaría el bono extraordinario de $70.000 que Anses mantiene para los haberes más bajos. De esta manera, quienes cobran la mínima percibirían un total de $482.594,30.

Sin embargo, el porcentaje definitivo será confirmado por el Indec el jueves 11 de junio a las 16 horas, cuando publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima. Por ello, el haber subiría de $322.654,39 a $330.075,44.

Con el bono de $70.000 incluido, el ingreso total alcanzaría los $400.075,44 en julio de 2026.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez representan el 70% de la jubilación mínima.

Con el aumento estimado, sus haberes pasarían de $282.322,59 a $288.816,01. Sumando el bono extraordinario, el total a cobrar sería de $358.816,01.

Madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión no Contributiva para madres de siete hijos continuarían percibiendo el equivalente al 100% de la jubilación mínima.

En consecuencia, cobrarían $412.594,30, cifra que ascendería a $482.594,30 con el bono de Anses.

El bono de $70.000 sigue congelado

Mientras las jubilaciones y pensiones continúan ajustándose por inflación, el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

Además, según lo previsto en el Presupuesto 2026, dicho refuerzo no tendría aumentos durante el resto del año.

Por este motivo, el incremento real del ingreso total sería menor al porcentaje de movilidad. En el caso de la jubilación mínima, la suba efectiva sería del 1,96%. Para la PUAM alcanzaría el 1,89%, mientras que en las PNC por discapacidad y vejez sería del 1,84%.

Con el incremento confirmado, el monto total de la Asignación Universal por Hijo pasará de $144.932 a $148.049 por menor de edad.

Sin embargo, Anses retiene el 20% del beneficio a la mayoría de las familias hasta la presentación de la Libreta AUH, documento mediante el cual se acreditan controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por ese motivo, el pago directo mensual será de $118.439,20, mientras que $29.609,80 quedarán retenidos hasta completar el trámite anual.

AUH por discapacidad

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto aumentará de $471.915 a $482.062.

Tras la retención del 20%, las familias cobrarán de forma mensual $385.649,60, mientras que $96.412,40 permanecerán retenidos hasta la acreditación de la Libreta.

Cabe recordar que Anses liquida la AUH sin retención a familias con niños de hasta 5 años cuando los controles sanitarios son verificados automáticamente mediante un cruce de datos con el Ministerio de Salud.