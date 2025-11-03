Liquidaciones ANSES Jubilados Asignaciones: ¿cuándo vas a poder ver qué cobrás en noviembre?

Este lunes, comenzó el primer día hábil de noviembre y los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social se están pregunta qué van a cobrar.

Este lunes es el primer día hábil de noviembre y millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben. Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesiario verificar si está bien liquidado el mes.

Para consultar las liquidaciones de octubre de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 10 de noviembre, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

MI ANSES: ¿qué vas a cobrar en noviembre 2025?

En este mes, las prestaciones sociales recibieron un incremento del 1,88 %, y se mantiene el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Jubilados y pensionados

Jubilación mínima: $333151 Con bono de $70.000: $403151

PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): $266520 con bono $336520

Pensiones no contributivas (invalidez o vejez): $233205 (con bono $$303.205,46)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH mensual bruta: $117.229,14

Monto que se cobra cada mes (80 %): $93.800,77

Retención (20 %) : se libera al presentar la Libreta AUH.

AUH con discapacidad: $381.865,15 (sin retención).

A estos montos se suman los de la Tarjeta Alimentar, que continúan vigentes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Ejemplo: una familia con 1 hijo cobra en octubre $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $146.050,77.

Calendario de pagos octubre 2025

Calendario por tipo de prestación

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1 → 10 de noviembre

DNI terminado en 2 y 3 → 11 de noviembre

DNI terminado en 4 y 5 → 12 de noviembre

DNI terminado en 6 y 7 → 13 de noviembre

DNI terminado en 8 y 9 → 14 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima (o haberes menores a determinado monto)

DNI terminado en 0 → 10 de noviembre

DNI terminado en 1 → 11 de noviembre

DNI terminado en 2 → 12 de noviembre

DNI terminado en 3 → 13 de noviembre

DNI terminado in 4 → 14 de noviembre

DNI terminado in 5 → 17 de noviembre

DNI terminado in 6 → 18 de noviembre

DNI terminado in 7 → 19 de noviembre

DNI terminado in 8 and 9 → 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima