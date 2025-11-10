Liquidación de MI ANSES: qué vas a cobrar en noviembre y cómo verlo por Internet

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó los montos a abonar en noviembre. Se puede encontrar a través de la plataforma de MI ANSES.

Este lunes comienzan los pagos de las jubilaciones y asignaciones de noviembre y millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM.

Para consultar las liquidaciones de noviembre de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 10 de noviembre, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

¿Cómo encontrar la liquidación en MI ANSES?

Para encontrar la liquidación en MI ANSES, primero tenés que entrar al portal de MI ANSES de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Si no te sabés tu usuario y contraseña la podés generar en la misma página.

Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el periodo 10-2025 para comprobar cuánto vas a cobrar este mes.

Para muchos es solo el haber mensual pero en caso de que percibas AUH, también te saldrá la liquidación de la Tarjeta Alimentar.

MI ANSES: ¿qué vas a cobrar en noviembre 2025?

En este mes, las prestaciones sociales recibieron un incremento del 1,88 %, y se mantiene el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Jubilados y pensionados

Jubilación mínima: $333151 Con bono de $70.000: $403151

PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): $266520 con bono $336520

Pensiones no contributivas (invalidez o vejez): $233205 (con bono $$303.205,46)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH mensual bruta: $117.229,14

Monto que se cobra cada mes (80 %): $93.800,77

Retención (20 %) : se libera al presentar la Libreta AUH.

AUH con discapacidad: $381.865,15 (sin retención).

A estos montos se suman los de la Tarjeta Alimentar, que continúan vigentes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

Ejemplo: una familia con 1 hijo cobra en octubre $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $146.050,77.

Calendario de pagos octubre 2025

Calendario por tipo de prestación

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1 → 10 de noviembre

DNI terminado en 2 y 3 → 11 de noviembre

DNI terminado en 4 y 5 → 12 de noviembre

DNI terminado en 6 y 7 → 13 de noviembre

DNI terminado en 8 y 9 → 14 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima (o haberes menores a determinado monto)

DNI terminado en 0 → 10 de noviembre

DNI terminado en 1 → 11 de noviembre

DNI terminado en 2 → 12 de noviembre

DNI terminado en 3 → 13 de noviembre

DNI terminado in 4 → 14 de noviembre

DNI terminado in 5 → 17 de noviembre

DNI terminado in 6 → 18 de noviembre

DNI terminado in 7 → 19 de noviembre

DNI terminado in 8 and 9 → 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima