Libreta AUH: cómo tenés que hacer para presentarla y cobrar los $274000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la carga de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de su plataforma online. De esta manera, los beneficiarios pueden gestionar el cobro del 20% retenido durante el año anterior, con plazo disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

La presentación de la Libreta es obligatoria para acreditar los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores. Este trámite permite regularizar la situación y acceder al monto acumulado que se retiene mensualmente.

Libreta AUH: cómo subir la libreta por Internet

Para facilitar el proceso, ANSES detalló el paso a paso para completar la gestión de manera online:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.

Verificar los datos del grupo familiar.

Si falta completar información (educación, salud o vacunación), generar la Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo a la escuela o centro de salud para su firma.

Tomar una foto del formulario completo, en formato JPG, con buena calidad, las cuatro esquinas visibles y un peso menor a 3 MB.

Reingresar a Mi Anses y seleccionar “Subir Libreta AUH” para cargar la imagen.

Esperar el correo electrónico que confirma la correcta presentación.

Desde el organismo remarcaron que la Libreta generada desde Mi Anses es la única válida para realizar el trámite online. Una vez presentada, el pago del 20% retenido se acredita dentro de los 60 días.

Presentación presencial

Quienes prefieran hacer el trámite de manera presencial también pueden hacerlo. Para ello, deben acercarse sin turno a cualquier oficina de ANSES o a los operativos territoriales que el organismo realiza en distintos puntos del país.

Libreta AUH 2026: cuánto se cobra

Una vez presentada la libreta, Anses liquida el monto retenido en un plazo aproximado de 60 días. El total a cobrar varía según la cantidad de meses en los que se haya percibido la asignación.

Para el período marzo 2025 – febrero 2026, los montos retenidos acumulados son:

Menor : $274.451,20 (valor general) / $356.787,80 (Zona 1).

: $274.451,20 (valor general) / $356.787,80 (Zona 1). Hijo con discapacidad: $893.658,20 (valor general) / $1.161.757,00 (Zona 1).

Estos valores surgen de las retenciones mensuales aplicadas durante 2025 y principios de 2026, que se ajustaron de forma progresiva a lo largo del año.