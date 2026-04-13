Libreta AUH 2026: ya podés presentarla para poder cobrar los $274000 retenidos

Anses habilitó la presentación de la Libreta AUH 2026, trámite necesario para cobrar el 20% retenido durante el último año, con montos que pueden superar el millón de pesos en casos de discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un trámite clave para que los beneficiarios puedan acceder al cobro del 20% retenido durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

A través de la Libreta AUH, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores, requisitos indispensables para percibir la totalidad del beneficio.

Libreta AUH 2026: cuánto se cobra

Una vez presentada la libreta, Anses liquida el monto retenido en un plazo aproximado de 60 días. El total a cobrar varía según la cantidad de meses en los que se haya percibido la asignación.

Para el período marzo 2025 – febrero 2026, los montos retenidos acumulados son:

Menor : $274.451,20 (valor general) / $356.787,80 (Zona 1).

: $274.451,20 (valor general) / $356.787,80 (Zona 1). Hijo con discapacidad: $893.658,20 (valor general) / $1.161.757,00 (Zona 1).

Estos valores surgen de las retenciones mensuales aplicadas durante 2025 y principios de 2026, que se ajustaron de forma progresiva a lo largo del año.

Marzo de 2025 :

Menor: $20.059,40 (valor general) / $26.077,40 (Zona 1).

Hijo con discapacidad: $65.317,40 (valor general) / $84.912,80 (Zona 1).

: Menor: $20.059,40 (valor general) / $26.077,40 (Zona 1). Hijo con discapacidad: $65.317,40 (valor general) / $84.912,80 (Zona 1). Abril de 2025 :

Menor: $20.541,00 / $26.703,40.

Hijo con discapacidad: $66.885,20 / $86.950,80.

: Menor: $20.541,00 / $26.703,40. Hijo con discapacidad: $66.885,20 / $86.950,80. Mayo de 2025 :

Menor: $21.307,20 / $27.699,40.

Hijo con discapacidad: $69.380,20 / $90.194,40.

: Menor: $21.307,20 / $27.699,40. Hijo con discapacidad: $69.380,20 / $90.194,40. Junio de 2025 :

Menor: $21.899,60 / $28.469,60.

Hijo con discapacidad: $71.309,00 / $92.701,80.

: Menor: $21.899,60 / $28.469,60. Hijo con discapacidad: $71.309,00 / $92.701,80. Julio de 2025 :

Menor: $22.228,20 / $28.896,80.

Hijo con discapacidad: $72.378,80 / $94.092,60.

: Menor: $22.228,20 / $28.896,80. Hijo con discapacidad: $72.378,80 / $94.092,60. Agosto de 2025 :

Menor: $22.588,40 / $29.365,00.

Hijo con discapacidad: $73.551,40 / $95.617,00.

: Menor: $22.588,40 / $29.365,00. Hijo con discapacidad: $73.551,40 / $95.617,00. Septiembre de 2025 :

Menor: $23.017,60 / $29.923,00.

Hijo con discapacidad: $74.949,00 / $97.433,80.

: Menor: $23.017,60 / $29.923,00. Hijo con discapacidad: $74.949,00 / $97.433,80. Octubre de 2025 :

Menor: $23.450,40 / $30.485,60.

AUH con discapacidad: $76.358,20 / $99.265,80.

: Menor: $23.450,40 / $30.485,60. AUH con discapacidad: $76.358,20 / $99.265,80. Noviembre de 2025 :

Menor: $23.938,20 / $31.119,80.

Hijo con discapacidad: $77.946,60 / $101.330,60.

: Menor: $23.938,20 / $31.119,80. Hijo con discapacidad: $77.946,60 / $101.330,60. Diciembre de 2025 :

Menor: $24.498,40 / $31.848,00.

Hijo con discapacidad: $79.770,60 / $103.701,80.

: Menor: $24.498,40 / $31.848,00. Hijo con discapacidad: $79.770,60 / $103.701,80. Enero de 2026 :

Menor: $25.103,60 / $32.634,80.

Hijo con discapacidad: $81.741,00 / $106.263,40.

: Menor: $25.103,60 / $32.634,80. Hijo con discapacidad: $81.741,00 / $106.263,40. Febrero de 2026:

Menor: $25.819,20 / $33.565,00.

Hijo con discapacidad: $84.070,80 / $109.292,20.

Libreta AUH 2026: ¿cómo hacer el trámite?

La presentación de la Libreta AUH se puede realizar de manera online a través de la plataforma Mi Anses. Para ello, los beneficiarios deben:

Ingresar con su Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos”. Elegir “Libreta AUH”. Generar, completar y validar el formulario.

Desde el organismo remarcaron que la única libreta válida para presentar por internet es la que se genera directamente desde el sistema oficial.

Además, el trámite también puede hacerse de forma presencial en las delegaciones de Anses, sin necesidad de solicitar turno previo.

Cambios recientes en la AUH

El mes pasado, Anses comenzó a abonar el 100% de la asignación a familias con hijos de hasta 5 años cuando puede verificar automáticamente los controles sanitarios. Sin embargo, estos beneficiarios igualmente deben presentar la libreta para cobrar el porcentaje retenido correspondiente a 2025.

Libreta AUH 2026: ¿hasta cuándo la podés presentar?

Desde el organismo recordaron que hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la Libreta AUH y acceder al cobro de los montos acumulados.