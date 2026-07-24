Libreta AUH 2026: ¿hasta cuándo tenés tiempo para presentarla y cobrar los $274000 retenidos?

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria para cobrar el 20% retenido de la asignación. Anses recordó que el trámite puede hacerse de forma online o presencial y que el plazo vence el 31 de diciembre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la Libreta AUH. Este trámite es obligatorio para acceder al cobro del 20% retenido de la prestación, un monto que puede alcanzar los $274.451,20 por cada menor.

Aunque el plazo vence a fin de año, el organismo recomienda no esperar hasta último momento para realizar la presentación y evitar demoras o inconvenientes.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH

La Libreta AUH no solo permite cobrar el dinero retenido durante el período de liquidación. También sirve para que Anses verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos para mantener el beneficio.

A través de este documento se acredita:

Los controles de salud de los niños y adolescentes.

El cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación.

La asistencia regular a la escuela, obligatoria desde los 5 años.

Quienes no presenten la Libreta antes del 31 de diciembre de 2026 perderán el derecho a cobrar el 20% retenido correspondiente al período 2025. Además, el incumplimiento de este requisito podría derivar en la suspensión o incluso la baja de la Asignación Universal por Hijo.

Cómo presentar la Libreta AUH en Anses

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi Anses, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Los pasos son:

Ingresar a Mi Anses. Seleccionar la opción “Hijos”. Hacer clic en “Libreta AUH”. Verificar si toda la información ya fue acreditada.

Si falta completar algún dato, el sistema permite descargar el formulario para que sea firmado por la escuela y el centro de salud. Una vez certificado, el documento puede cargarse nuevamente desde la plataforma.

También es posible realizar la presentación de forma presencial en cualquier oficina de Anses, sin necesidad de solicitar un turno previo.

Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH

El monto del complemento depende de la cantidad de meses en los que se percibió la AUH entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Quienes cobraron la prestación durante todo ese período accederán a los siguientes importes:

$274.451,20 por cada menor ( $356.787,80 en la Patagonia).

por cada menor ( en la Patagonia). $893.658,20 por cada hijo con discapacidad ($1.161.757 en la Patagonia).

Cabe recordar que los montos retenidos de la AUH no se actualizan mensualmente por la movilidad establecida en el Decreto 274/2024, por lo que resulta conveniente presentar la Libreta dentro del plazo establecido para cobrar el complemento correspondiente.