Libreta AUH 2025: estos son todos los montos a cobrar y cómo hacer el trámite

ANSES confirmó que la Libreta AUH 2025 se podrá presentar hasta el 31 de diciembre. El trámite es obligatorio para acceder al 20% retenido y habilita un pago acumulado que, según la cantidad de hijos, puede superar los $500.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó oficialmente la página web para presentar la Libreta AUH 2025. Este trámite es fundamental para cobrar el 20% que el organismo retiene mes a mes y que se paga una vez al año. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para completarlo, ya sea de manera presencial o virtual.

¿Qué es la Libreta AUH?

La Libreta de la AUH es un formulario obligatorio que deben presentar todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hayan cobrado durante el año anterior. Allí se informan los controles de salud, vacunación y la situación escolar de los menores.

Su presentación habilita automáticamente el cobro del 20% retenido cada mes.

Cómo verificar el estado de la Libreta

Los titulares pueden revisar el estado de su Libreta en la plataforma Mi ANSES siguiendo estos pasos:

Ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Hijos” y luego “Libreta AUH”. Consultar el estado de cada parte del formulario: salud, vacunación y escolaridad.

El sistema utiliza un código de colores:

Verde : secciones ya presentadas.

Naranja: secciones pendientes.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH 2025

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave. Ir a “Libreta AUH” o al apartado “Hijos”. Descargar el formulario generado en el sistema. Llevarlo a la escuela y centro de salud para que lo firmen. Una vez completo, sacar una foto del formulario firmado. Volver a Mi ANSES y subir el archivo en la opción “Subir Libreta AUH”.

⚠️ Es importante aclarar que el formulario descargado desde Mi ANSES es el único válido para hacer el trámite en forma digital.

¿Cuánto se cobra con la Libreta AUH 2025?

El monto del complemento varía según la zona de residencia y si el hijo posee discapacidad. Para quienes cobraron la AUH entre febrero 2024 y marzo 2025, los valores son:

Menor de edad (Monto General): $188.069,40

Menor de edad (Zona 1): $244.491,60

Hijo con discapacidad (Monto General): $612.401,00

Hijo con discapacidad (Zona 1): $796.122,60

Ejemplo: ¿cuánto cobrás según la cantidad de hijos?

1 hijo menor de edad : $188.069,40

2 hijos menores de edad : $376.138,80

3 hijos menores de edad: $564.208,20

(En Zona 1 los montos son más altos: con 1 hijo $244.491,60, con 2 hijos $488.983,20, con 3 hijos $733.474,80).

¿Cuándo se cobra el 20% retenido?

El pago del retroactivo se realiza 60 días hábiles después de presentar la libreta.

Por ejemplo: si cargás el formulario en septiembre, recibirás el pago en noviembre.