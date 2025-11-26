Libreta AUH 2025: ¿cuánto vas a cobrar si te la pagan en diciembre?

La Anses pagará en diciembre el complemento de la Libreta AUH para quienes la presentaron en octubre, sumando el monto retenido del año al cobro mensual y a la Tarjeta Alimentar; en total, una familia con un hijo podrá recibir hasta $384.511 si accede también al Plan de los Mil Días.

En diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizará el pago del complemento de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para quienes presentaron el formulario en octubre. Este adicional se sumará, a los que le corresponde, al ajuste por movilidad del mes y a la Tarjeta Alimentar, completando uno de los ingresos más altos del año para las familias beneficiarias.

AUH: ¿Cuánto se cobra en diciembre?

La AUH tendrá en diciembre un aumento del 2,34%, ubicándose en $122.492 por cada hijo menor de edad.

Sin embargo, como cada mes, Anses retiene el 20%, por lo que el pago directo será de:

$97.993,60 por hijo (80% liquidado en mano).

Los $24.498,40 restantes quedarán acumulados para ser cobrados en 2026, tras la presentación de la Libreta del próximo año.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?

El Gobierno no anunció incrementos para diciembre. Por lo tanto, los montos se mantienen sin cambios:

$52.250 para familias con un solo hijo menor.

Al sumar la AUH mensual en mano y la Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo cobrará en diciembre:

$150.243,60

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH en diciembre?

La presentación de la Libreta —que certifica escolaridad, vacunación y controles sanitarios— habilita el cobro del 20% retenido durante todo el año.

Para quienes percibieron AUH entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el monto retenido asciende a:

$188.069,40

Monto total a cobrar en diciembre por un hijo

Si el titular presentó la Libreta en octubre y Anses la paga en diciembre, el ingreso total será:

AUH mensual: $97.993,60

Tarjeta Alimentar: $52.250

Pago por Libreta: $188.069,40

Total: $338.313,00

Caso especial: Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Para familias con hijos de hasta 3 años, se suma además el Complemento Leche, que aumentará a:

$46.198 en diciembre.

En estos casos, el total a percibir por cada hijo menor de 3 años será:

$384.511