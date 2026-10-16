Libreta 2025: ¿cuánto te corresponde cobrar de ANSES por hijo?

La Anses paga en 2026 el 20% retenido de la AUH correspondiente al período marzo de 2025 a febrero de 2026. Con la Libreta AUH, las familias pueden cobrar hasta $274.451,20 por hijo y montos superiores por discapacidad o zona desfavorable.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en 2026 el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El monto depende de la cantidad de hijos, los meses cobrados y la zona de residencia. Para acceder al dinero, las familias deben acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH 2025?

El importe acumulado por cada hijo que cobró la AUH durante los 12 meses del período alcanza los $274.451,20. El monto aumenta según la cantidad de menores a cargo.

Los importes que pueden solicitar las familias son los siguientes:

Un hijo: $274.451,20.

$274.451,20. Dos hijos: $548.902,40.

$548.902,40. Tres hijos: $823.353,60.

$823.353,60. Cuatro hijos: $1.097.804,80.

Estos valores corresponden a quienes cobraron la asignación durante los 12 meses contemplados en la liquidación. Si la prestación se percibió durante menos tiempo, el acumulado será menor.

¿Cuánto paga Anses por la Libreta AUH por discapacidad?

Las familias que cobran la AUH por discapacidad reciben un monto superior por la Libreta, debido a que la asignación mensual es más alta y, por lo tanto, también lo es el importe retenido.

Por los 12 meses del período, el acumulado alcanza los $893.658,20 por hijo con discapacidad.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH en la Zona 1?

Los beneficiarios que residen en las localidades incluidas en la Zona 1 reciben un adicional por zona desfavorable. Esto también incrementa el dinero acumulado por las retenciones de la AUH.

Los montos correspondientes a los 12 meses son:

Un hijo: $356.787,80.

$356.787,80. Dos hijos: $713.575,60.

$713.575,60. Tres hijos: $1.070.363,40.

$1.070.363,40. Cuatro hijos: $1.427.151,20.

En el caso de la AUH por discapacidad, el importe retenido asciende a $1.161.757 por los 12 meses.

¿Qué provincias comprende la Zona 1?

La Zona 1 incluye La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También comprende el partido bonaerense de Patagones.

¿Cómo se presenta la Libreta AUH en 2026?

Para cobrar el 20% retenido, las familias deben acreditar el cumplimiento de los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores.

A partir de noviembre de 2026 entrará en vigencia la Resolución 290/2026, que establece la verificación automática de la regularidad escolar. El mecanismo busca facilitar el acceso al dinero retenido. Si no se concreta la validación correspondiente, será necesario presentar la Libreta AUH.

El trámite se puede realizar a través de Mi Anses siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Hijos y luego Libreta AUH. Generar el formulario correspondiente a cada menor. Imprimir el formulario. Solicitar la certificación de los controles de salud y vacunación en el centro sanitario, y la acreditación de escolaridad en la escuela. Sacar una fotografía nítida del formulario completo y subirla a Mi Anses.

También es posible realizar la gestión presencialmente en las oficinas de Anses, sin turno previo.

¿Cuándo se cobra el dinero de la Libreta AUH?

Una vez que Anses valida la información presentada, procesa el pago del dinero retenido. Habitualmente, la acreditación se realiza dentro de los 60 días posteriores a la finalización del trámite.

El importe final depende de los meses en los que se cobró la asignación y de si corresponde el adicional por discapacidad o por zona desfavorable.