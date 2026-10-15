¡Vuelve el fenómeno! Confirmaron Avenida Brasil 2 tras 14 años y el elenco recreó la escena más icónica

La noticia del año para los amantes de las telenovelas ya es oficial. Durante el emblemático evento Upfront Globo 2027 en San Pablo, el elenco original de Avenida Brasil confirmó su regreso a las pantallas con una esperadísima segunda temporada. Encabezado por Adriana Esteves (Carminha) y Débora Falabella (Nina), el reparto volvió a reunirse tras 14 años, recreó una escena icónica y adelantó los primeros giros argumentales que sacudirán la historia.

La nostalgia y la expectativa alcanzaron su punto máximo en la televisión sudamericana. Este miércoles 14 de octubre, durante la gala del Upfront Globo 2027 en San Pablo, se hizo la presentación oficial de Avenida Brasil 2, la secuela directa del fenómeno global que cautivó a millones de espectadores y rompió récords de audiencia en la pantalla de El 9 Televida.

Para coronar el anuncio, los actores principales conmovieron a los presentes al recrear en vivo una de las escenas más memorables de la tira original producida en 2012.

Regreso confirmado y fecha de estreno en el horizonte

Se anunció que la ficción volverá oficialmente el 25 de enero de 2027. Para esta nueva etapa, volverán a ponerse en la piel de sus icónicos personajes:

Adriana Esteves (Carminha)

Débora Falabella (Nina)

Murilo Benício (Tufão)

Cauã Reymond (Jorginho)

A la dupla protagónica se sumarán figuras emblemáticas del elenco original como Eliane Giardini, Marcos Caruso, Leticia Isnard, Thalita Carauta, Karol Lannes y Mel Maia, junto a las incorporaciones de Thomas Aquino y Jessica Ellen.

“Me preocupan mis picos de presión”: la confesión de Carminha y qué se sabe de la trama

Durante la rueda de prensa, Adriana Esteves no ocultó su entusiasmo, aunque lanzó una humorística advertencia sobre la exigencia física y emocional que le demanda su legendario papel: “Estoy preocupada por mis picos de presión, porque hacer de Carminha no es nada fácil”, bromeó entre risas.

Por su parte, Débora Falabella adelantó que el marco cambiará de manera drástica, pero conservará el espíritu popular del barrio de Divino: “Avenida Brasil vuelve totalmente renovada”.

Con guion de João Emanuel Carneiro y dirección de Ricardo Waddington y Henrique Sauer, los ensayos ya comenzaron y el rodaje se iniciará este mismo mes de octubre. La trama principal se centrará en los intensos intentos de Carminha por reinsertarse en la sociedad y recuperar su vínculo con la familia de Tufão tras haber cumplido su condena en prisión.