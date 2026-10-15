Buscan a dos adolescentes de 17 años en Mendoza: fueron vistas por última vez en Maipú

La Justicia solicita colaboración para encontrar a Cintia Celeste Muñoz Reinoso y Mía Villacorta, ambas de 17 años. Cintia fue vista por última vez el 17 de septiembre en Rodeo del Medio, mientras que Mía desapareció el 14 de octubre, después de salir de un CEBJA de Maipú.

La búsqueda de dos adolescentes en Maipú, Mendoza, mantiene en alerta a las autoridades judiciales, que solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cintia Celeste Muñoz Reinoso y Mía Villacorta, ambas de 17 años.

Según la información difundida en los expedientes, las jóvenes fueron vistas por última vez en fechas y circunstancias diferentes. En ambos casos interviene la Fiscalía de Instrucción N.º 21 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que dispuso medidas para intentar localizarlas.

Las autoridades solicitan que quienes puedan aportar datos sobre alguna de las adolescentes se comuniquen de manera urgente con el 911.

Buscan a Cintia Celeste Muñoz Reinoso, vista por última vez en Rodeo del Medio

Cintia Celeste Muñoz Reinoso tiene 17 años y fue vista por última vez el 17 de septiembre en Rodeo del Medio, departamento de Maipú.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente de búsqueda, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura robusta, tez clara y cabello negro, largo hasta los hombros y con flequillo. Entre sus rasgos distintivos, se menciona que tiene un tatuaje.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que la haya visto o que cuente con información que pueda contribuir a localizarla que se comunique de inmediato al 911.

Mía Villacorta desapareció después de salir de un CEBJA en Maipú

El segundo pedido de colaboración corresponde a Mía Villacorta, de 17 años, quien fue vista por última vez durante la noche del miércoles 14 de octubre, después de salir del CEBJA al que asiste en el departamento de Maipú.

Según la descripción incluida en el expediente, mide alrededor de 1,60 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y cabello negro y largo.

También presenta varios rasgos distintivos: lleva un piercing en la nariz, otro en el labio superior tipo argolla y uno en la lengua. Además, tiene un tatuaje en una de sus manos con la inscripción “Mili”.

Al momento de ser vista por última vez, vestía una campera negra con capucha, un pantalón largo de jogging color bordó y zapatillas grises de la marca Nike.

Cómo aportar información para encontrar a las adolescentes

Ante la desaparición de Cintia Muñoz Reinoso y Mía Villacorta, las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información sobre sus paraderos se comunique de manera urgente al 911.

Los datos que puedan aportar testigos o personas que hayan tenido contacto con alguna de las jóvenes pueden resultar importantes para orientar las tareas de búsqueda.