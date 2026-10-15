Empleadas domésticas: ¿cuánto se recomienda pagar la hora y cuál es la diferencia con el valor oficial?

La Upacp difundió los valores sugeridos para el servicio doméstico en octubre de 2026, con tarifas de hasta $11000 por hora para cuidado de personas. Los importes superan los mínimos oficiales de la escala salarial y varían según la tarea y la zona del país.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) de La Pampa difundió nuevos valores sugeridos para el personal doméstico, con tarifas de hasta $11.000 por hora. Los importes son orientativos y superan los salarios mínimos oficiales establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp).

Estos montos corresponden a valores sugeridos por el sindicato y no reemplazan la escala salarial mínima oficial. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores con sus trabajadores.

¿Cuánto se recomienda pagar por hora al servicio doméstico en octubre?

Los valores sugeridos por Upacp para octubre de 2026 son los siguientes:

Tareas generales (quinta categoría): $11.040

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): $11.730

¿Cuáles son los salarios mínimos oficiales del servicio doméstico en octubre de 2026?

La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció las remuneraciones mínimas para octubre. La actualización contempla un aumento del 1,7% y la incorporación del 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

La escala oficial se distribuye de la siguiente manera:

Supervisores

Por hora: $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro.

$4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro. Mensual: $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

Personal para tareas específicas

Por hora: $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.

$4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro. Mensual: $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

Caseros

Por hora: $4.337,53 sin retiro.

$4.337,53 sin retiro. Mensual: $548.429,23 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas

Por hora: $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.

$4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro. Mensual: $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

Personal para tareas generales

Por hora: $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.

$4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro. Mensual: $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Los valores mensuales corresponden a las remuneraciones mínimas para las modalidades de contratación contempladas en la escala oficial.

¿Cuánto corresponde pagar por antigüedad en el servicio doméstico?

El personal de casas particulares tiene derecho a cobrar un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador.

Este concepto se computa desde septiembre de 2020. Por lo tanto, a partir de octubre de 2026, el adicional alcanza un máximo del 6% para quienes reúnen seis años computables de antigüedad.

El importe se suma a la remuneración que corresponda según la categoría, la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación.