Libreta 2025: a fin de mes vence el plazo para presentarla y cobrar los $188000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que a fin de mes vencerá el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período anterior. Quienes completen el trámite podrán cobrar el 20% del beneficio que el organismo retuvo durante 2024.
El recordatorio está dirigido especialmente a las familias que aún no presentaron la Libreta de AUH durante el año pasado. Una vez que el formulario es cargado y validado por el organismo, el pago del monto retenido se acredita aproximadamente a los 60 días, aunque en algunos casos puede demorarse hasta 90 días según la fecha en que se realizó la presentación.
Libreta AUH 2025: cobro del 20% retenido durante 2024
La Libreta de AUH es el documento mediante el cual las familias acreditan que los menores o hijos con discapacidad a cargo cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.
La presentación del formulario es obligatoria para habilitar el cobro del 20% que Anses retiene cada mes.
El monto a cobrar depende de la zona geográfica y del tipo de beneficio. Para quienes percibieron la asignación durante los 12 meses de 2024, el complemento alcanza:
-
$188.069,40 por menor en la mayor parte del país.
-
$244.491,60 en la región patagónica.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto acumulado es mayor:
-
$612.401 en general.
-
$796.122,60 en zona austral.
Cómo presentar la Libreta de AUH
El trámite puede hacerse de manera digital a través de Mi Anses o de forma presencial en las oficinas del organismo sin necesidad de turno previo.
Para realizar la presentación online, los pasos son:
-
Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a la sección Hijos > Libreta AUH.
-
Verificar los datos del menor y generar el formulario si hay secciones pendientes.
-
Imprimir la Libreta y llevarla al centro de salud y a la escuela para que la completen y firmen.
-
Tomar una foto clara del formulario completo.
-
Subir la imagen desde Mi Anses en la opción Subir Libreta AUH.
La presentación digital solo está disponible para quienes generen el formulario desde la plataforma.
Libreta de AUH 2026: todavía no está habilitada
El trámite de la Libreta AUH vigente corresponde al formulario del período anterior. El vencimiento fue prorrogado mediante la Resolución 382/2025 de Anses.
Esto significa que todavía no está habilitada la presentación de la Libreta de AUH 2026, que será la que permitirá cobrar el 20% retenido durante el año 2025.