Libreta 2025: a fin de mes vence el plazo para presentarla y cobrar los $188000

Anses recordó que quienes no presentaron la Libreta de la Asignación Universal por Hijo del período anterior tienen tiempo hasta fin de mes para hacerlo y cobrar el complemento acumulado del 20% retenido durante 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que a fin de mes vencerá el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período anterior. Quienes completen el trámite podrán cobrar el 20% del beneficio que el organismo retuvo durante 2024.

El recordatorio está dirigido especialmente a las familias que aún no presentaron la Libreta de AUH durante el año pasado. Una vez que el formulario es cargado y validado por el organismo, el pago del monto retenido se acredita aproximadamente a los 60 días, aunque en algunos casos puede demorarse hasta 90 días según la fecha en que se realizó la presentación.

Libreta AUH 2025: cobro del 20% retenido durante 2024

La Libreta de AUH es el documento mediante el cual las familias acreditan que los menores o hijos con discapacidad a cargo cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

La presentación del formulario es obligatoria para habilitar el cobro del 20% que Anses retiene cada mes.

El monto a cobrar depende de la zona geográfica y del tipo de beneficio. Para quienes percibieron la asignación durante los 12 meses de 2024, el complemento alcanza:

$188.069,40 por menor en la mayor parte del país.

$244.491,60 en la región patagónica.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto acumulado es mayor:

$612.401 en general.

$796.122,60 en zona austral.

Cómo presentar la Libreta de AUH

El trámite puede hacerse de manera digital a través de Mi Anses o de forma presencial en las oficinas del organismo sin necesidad de turno previo.

Para realizar la presentación online, los pasos son:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Hijos > Libreta AUH. Verificar los datos del menor y generar el formulario si hay secciones pendientes. Imprimir la Libreta y llevarla al centro de salud y a la escuela para que la completen y firmen. Tomar una foto clara del formulario completo. Subir la imagen desde Mi Anses en la opción Subir Libreta AUH.

La presentación digital solo está disponible para quienes generen el formulario desde la plataforma.

Libreta de AUH 2026: todavía no está habilitada

El trámite de la Libreta AUH vigente corresponde al formulario del período anterior. El vencimiento fue prorrogado mediante la Resolución 382/2025 de Anses.

Esto significa que todavía no está habilitada la presentación de la Libreta de AUH 2026, que será la que permitirá cobrar el 20% retenido durante el año 2025.