La PUAM aumenta en agosto: cuánto cobran los adultos mayores que no pudieron jubilarse con el bono de $70.000

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subió un 1,89% en agosto de 2026 y alcanzó los $335.820,74. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso mensual llega a $405.820,74.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibió en agosto de 2026 un nuevo aumento aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Con una actualización del 1,89%, el haber pasó a $335.820,74.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los titulares de la PUAM perciben durante este mes un ingreso total de $405.820,74.

El incremento fue oficializado por Anses mediante la Resolución 232/2026, en el marco del esquema de movilidad previsional vigente.

Cuánto aumenta realmente la PUAM

Aunque la actualización de agosto fue del 1,89%, el incremento efectivo que reciben los beneficiarios es menor debido al congelamiento del monto del refuerzo extraordinario desde marzo de 2024.

De esta manera, considerando el haber y el bono, el aumento real sobre el ingreso total de los titulares de la PUAM se ubica en torno al 1,56%.

Por qué cada vez más personas acceden a la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor cobró mayor relevancia durante los últimos meses a raíz del fin de la moratoria previsional.

La situación afecta especialmente a las personas que alcanzan la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

En esos casos, la PUAM se presenta como una alternativa previsional para quienes cumplen con las condiciones establecidas por Anses.

Quiénes pueden solicitar la PUAM

Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Tener 65 años o más , sin distinción de género.

, sin distinción de género. No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro de cualquier régimen previsional.

Acreditar residencia en la Argentina.

Los argentinos naturalizados deben acreditar 10 años de residencia en el país , como mínimo.

, como mínimo. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia mínima de 20 años.

El trámite puede realizarse de manera presencial en una oficina de Anses, con turno previo, o de forma online mediante el servicio Atención Virtual disponible en el portal del organismo.

Cobertura de PAMI y asignaciones familiares

Los beneficiarios de la PUAM también cuentan con cobertura médica de PAMI, que incluye atención sanitaria, medicamentos y otras prestaciones contempladas por la obra social.

Además, Anses puede liquidar asignaciones familiares cuando se cumplen las condiciones correspondientes. Entre ellas se encuentran la Asignación por Hijo, Asignación por Hijo con Discapacidad, Asignación por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual.

Así, la PUAM no solo garantiza un ingreso mensual para los adultos mayores que no reúnen los requisitos para jubilarse, sino que también brinda acceso a cobertura de salud y determinadas prestaciones sociales.