Jubilados y pensionados ya pueden descargar el recibo de haberes desde la app mi ANSES ¿cómo es el trámite?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que los titulares de jubilaciones y pensiones ya pueden consultar la liquidación de sus haberes y descargar el recibo previsional directamente desde la aplicación mi ANSES.

La nueva herramienta permite revisar el detalle de los conceptos que integran el pago de la prestación, además de acceder al historial de recibos emitidos desde 2021, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

La aplicación está disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iPhone. Para ingresar, los beneficiarios deben contar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cómo consultar y descargar el recibo de haberes

Para acceder al recibo previsional desde la app mi ANSES, los jubilados y pensionados deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Jubilación .

. Hacer clic en Consultar tu recibo de haberes .

. Allí se visualizará el último recibo disponible y también los anteriores.

Al presionar el ícono de descarga, se podrá enviar el documento al correo electrónico registrado en ANSES para luego guardarlo o imprimirlo.

También se puede realizar desde la web

ANSES recordó que quienes prefieran utilizar una computadora también pueden consultar y descargar el recibo de haberes desde el sitio oficial del organismo, ingresando a la sección mi ANSES con las mismas credenciales.

Con esta incorporación, el organismo busca facilitar el acceso a la documentación previsional y permitir que los beneficiarios puedan consultar sus recibos de manera digital, segura y en cualquier momento.