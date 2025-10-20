Jubilados y pensionados: en estos supermercados tenés descuentos de ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran con tarjeta de débito pueden acceder a descuentos automáticos en supermercados, farmacias y comercios de todo el país, además de reintegros y cuentas remuneradas sin costo adicional.

En octubre del 2025, el programa Beneficios Anses ofrece importantes descuentos y reintegros automáticos para jubilados y pensionados que cobran sus haberes con tarjeta de débito. Sin necesidad de inscripción previa, los descuentos se aplican directamente al pagar en comercios adheridos de todo el país.

Beneficios ANSES: ¿cuáles son los supermercados con descuentos?

Los principales supermercados ofrecen rebajas que van del 10 % al 20 %, con distintos topes según la cadena:

Disco, Jumbo y Vea: 10 % en todos los rubros* y 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10 % sin tope**.

Josimar: 15 % sin tope**.

Carrefour: 10 % con tope de $35.000**.

Día: 10 % con tope de $2.000 por transacción, acumulable.

Chango Más: 10 % con tope de $15.000**.

* Incluye carne, pero no electrodomésticos ni marcas seleccionadas.

** Excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

En la mayoría de las cadenas, los jubilados deben presentar su DNI al momento del pago, aunque en Día no es necesario.

Dónde consultar los comercios adheridos

Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta en todo el país. El listado completo puede consultarse en la página oficial de Beneficios Anses, que se actualiza cada semana con nuevos locales.

Beneficios bancarios adicionales

Además de los descuentos en comercios, algunos bancos ofrecen reintegros y cuentas remuneradas exclusivas para jubilados y pensionados:

Banco Nación: Tasa nominal anual (TNA) del 32 % sobre saldos de hasta $500.000. Reintegro del 5 % adicional (tope $20.000 mensuales) en compras con BNA+ MODO.

Banco Galicia: TNA del 33,2 % sin tope. Hasta 25 % de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.



Sin costo para el Estado

Los descuentos del programa Beneficios Anses no generan gastos para el Estado, ya que son financiados por las cadenas de supermercados y las entidades bancarias participantes.