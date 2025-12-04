Jubilados y pensionados de Anses: cómo podés designar un apoderado

El organismo detalló los pasos para que jubilados y pensionados designen a un apoderado, ya sea un familiar, un tercero o una entidad autorizada, con el fin de facilitar trámites y asegurar el cobro de sus prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de designar a un apoderado para realizar trámites o cobrar sus prestaciones. Se trata de una herramienta pensada para quienes tienen dificultades de movilidad o prefieren delegar estas gestiones en otra persona de confianza.

ANSES: ¿Quiénes pueden ser apoderados?

El organismo admite como apoderado a cualquier persona mayor de 18 años. Si se trata de un familiar, la designación puede hacerse sin turno previo en la oficina de Anses más cercana. Antes de iniciar el trámite, es importante verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la plataforma del organismo.

En la delegación, el titular debe presentar su DNI y la documentación que acredite el vínculo con el familiar que será nombrado como apoderado.

También pueden ser apoderados personas que no sean familiares

Los jubilados y pensionados no están obligados a elegir a un familiar. En caso de optar por alguien que no lo sea, es necesario sacar un turno previo. Además, Anses permite designar como apoderado a:

Entidades públicas nacionales, provinciales o municipales

Mutuales e instituciones de asistencia social

Abogados o procuradores

Para estas alternativas es indispensable presentar un poder certificado ante escribano público.

Casos especiales: internaciones y residencias

Cuando el titular se encuentra internado en un hospital, sanatorio o residencia, puede designar como apoderado al director o administrador de la institución. Esta posibilidad garantiza que el cobro de la jubilación o pensión continúe sin necesidad de que el adulto mayor se traslade.

Jubilados y pensionados que residen en el exterior

Quienes viven fuera del país también pueden designar un apoderado. En estos casos, la gestión se realiza a través de un banco habilitado con capacidad de giro al exterior. Las entidades reconocidas por Anses son:

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Banco Patagonia

Banco Credicoop

Banco Piano

Banco Comafi

Estos bancos pueden actuar como apoderados para garantizar que los beneficiarios puedan percibir sus haberes sin inconvenientes desde el exterior.