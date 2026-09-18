Jubilados con la mínima: ¿sacan el bono de $70000 el año que viene?

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso no contempla la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados. Sin embargo, el Gobierno podría mantener el refuerzo durante el próximo año mediante un nuevo decreto.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso no contempla la continuidad del bono de $70.000 que actualmente reciben jubilados y pensionados de Anses con menores ingresos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el refuerzo vaya a desaparecer el próximo año.

Bono de Anses: qué dice el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 no incluye una partida específica que garantice la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados durante todo el próximo año.

Actualmente, el refuerzo es de $70.000 y está destinado a los adultos mayores que cobran los haberes más bajos.

La ausencia del bono en el proyecto de Presupuesto no implica, por sí sola, que el Gobierno haya definido eliminarlo. Durante la gestión de Javier Milei, el refuerzo fue establecido y prorrogado mediante decretos.

Por este motivo, el Gobierno podría volver a disponer su continuidad durante 2027 mediante una medida similar.

El bono de Anses está congelado desde marzo de 2024

Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, el bono para jubilados y pensionados era de $55.000. Ese monto se mantuvo durante enero y febrero de 2024.

En marzo de ese año, el Gobierno elevó el refuerzo a $70.000. Desde entonces, el monto permanece congelado y no recibió actualizaciones por movilidad.

El bono correspondiente a septiembre de 2026 fue establecido mediante el Decreto 824/2026.

A diferencia de las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el bono no aumenta automáticamente de acuerdo con la movilidad previsional. Por lo tanto, cuando la inflación sube, el refuerzo pierde poder de compra si permanece sin modificaciones.

Seguridad Social: el principal componente del gasto

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla cerca de $119,1 billones para Seguridad Social, una cifra equivalente al 58,9% del gasto total previsto para la Administración Nacional.

De esta manera, la Seguridad Social constituye el principal componente del gasto público nacional. En este rubro se encuentran las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por Anses.

El proyecto también contempla modificaciones en la cantidad de beneficiarios de las prestaciones previsionales. Según las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto, durante 2027 habría aproximadamente 105.000 beneficiarios menos que en 2026.

La estimación está vinculada con el fin de la moratoria previsional, que permitió acceder a una jubilación a personas que no contaban con los años de aportes requeridos.

La PUAM tendría más beneficiarios en 2027

Entre las prestaciones de Anses, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendría un mayor peso durante 2027.

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no tienen derecho a una jubilación ordinaria. Su importe equivale al 80% del haber mínimo y quienes la cobran también cuentan con cobertura médica de PAMI.

En septiembre de 2026, Anses estableció la PUAM en $342.906,56. Al sumar el bono de $70.000, el ingreso alcanzó los $412.906,56.

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento en la cantidad de beneficiarios de esta prestación.

¿Seguirá el bono de $70.000 en 2027?

Por ahora, el proyecto de Presupuesto 2027 no garantiza la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados.

No obstante, tampoco establece de manera definitiva su eliminación. Dado que el Gobierno viene otorgando el refuerzo mediante decretos, existe la posibilidad de que durante 2027 se determine nuevamente su pago a través de este mecanismo.

Por lo tanto, la definición sobre el bono quedará sujeta a las decisiones que adopte el Gobierno durante el próximo año.