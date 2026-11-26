Tres recientes fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social abrieron nuevas posibilidades de reclamo para los jubilados de Anses que sufrieron el deterioro de sus haberes por la fórmula de movilidad aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Según estimaciones del abogado previsionalista Guillermo Jáuregui, difundidas por Clarín, la recomposición podría alcanzar el 66% en determinados casos, dependiendo del criterio judicial que se aplique.

Las sentencias no establecen un aumento automático para todos los jubilados y pensionados, sino que habilitan la posibilidad de reclamar una reparación por la pérdida del poder adquisitivo registrada durante ese período.

Cuánto cobraba un jubilado con la vieja fórmula de movilidad

Para explicar el impacto de los fallos, Jáuregui tomó como ejemplo a un jubilado de Anses que cobraba $40.000 en diciembre de 2020.

Durante la vigencia de la Ley 27.609, su haber previsional aumentó hasta llegar a $434.836,55 en junio de 2024. Sin embargo, durante esos años los precios registraron incrementos muy superiores a los ajustes de las jubilaciones.

A partir de julio de 2024, Anses comenzó a aplicar la movilidad mensual por inflación establecida mediante el Decreto 274/2024.

Con las actualizaciones posteriores, el jubilado del ejemplo llegó a cobrar $847.515,92 en junio de 2026.

Cuánto podría cobrar con los reajustes judiciales

El abogado previsionalista calculó cómo habría evolucionado esa misma jubilación si se hubieran aplicado los criterios establecidos por las distintas salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Los montos estimados para junio de 2026 son los siguientes:

Criterio judicial Haber estimado Diferencia mensual Fallo Galletta, Sala II $1.410.568,74 $563.052,82 Fallos Aguirre y Pena, salas III y I $1.280.795,02 $433.279,10 Haber liquidado por Anses $847.515,92 —

De acuerdo con estos cálculos, el reajuste podría representar una diferencia del 66% con el criterio del fallo Galletta o del 51% con los criterios de las sentencias Aguirre y Pena.

Los porcentajes corresponden al ejemplo analizado y no representan un aumento garantizado para todos los jubilados.

Qué establecieron los fallos de la Cámara Federal

En el caso Galletta, los magistrados de la Sala II dispusieron reemplazar la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 por la establecida en la Ley 27.426, que contemplaba tanto la inflación como la evolución de los salarios.

Con ese criterio, el haber del jubilado del ejemplo habría alcanzado los $723.723,10 en junio de 2024 y los $1.410.568,74 en junio de 2026.

Por su parte, las sentencias Aguirre y Pena, correspondientes a las salas III y I, concentraron la recomposición en el período de mayor deterioro de los haberes, comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2024.

En esos casos, la jubilación habría llegado a $657.139,86 en junio de 2024 y a $1.280.795,02 en junio de 2026.

Cómo pueden reclamar los jubilados de Anses

Los reajustes derivados de estos fallos solamente pueden reclamarse por vía judicial. Las sentencias tienen efectos directos sobre quienes participaron de esos procesos y no modifican automáticamente los haberes del resto de los jubilados y pensionados.

Quienes consideren que su jubilación sufrió un perjuicio por la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y junio de 2024 pueden evaluar el inicio de una demanda, con el asesoramiento de un abogado previsionalista.

Es importante tener en cuenta que cada caso debe analizarse de manera particular, ya que el resultado depende de la situación del beneficiario y del criterio judicial que corresponda.

Además, ante publicaciones que generan confusión sobre posibles pagos generales, se recuerda que el Programa de Reparación Histórica de Anses no está vigente.