Jubilados de ANSES: ¿cuánto vas a cobrar de bono si tu haber está por encima de la mínima?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el calendario de pagos de mayo de 2026 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores a la mínima. Este grupo recibirá sus ingresos según la terminación del DNI y, en algunos casos, accederá a un bono proporcional para completar un monto máximo establecido por el organismo.

El refuerzo extraordinario para jubilados continúa congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Sin embargo, el aumento del 3,38% aplicado a los haberes previsionales este mes modificó la escala utilizada para calcular el complemento proporcional.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 110/2026 de Anses, que fijó la jubilación mínima en $393.174,10 durante mayo.

Cómo funciona el bono proporcional para jubilados

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben el bono completo de $70.000. En cambio, quienes perciben ingresos superiores reciben un monto menor, calculado de manera proporcional.

El objetivo de Anses es que ningún beneficiario que acceda al refuerzo supere un ingreso total de $463.174,10, cifra que surge de sumar la jubilación mínima y el bono extraordinario.

De esta manera, la escala vigente en mayo de 2026 quedó definida de la siguiente forma:

Haber de $393.174,10: bono de $70.000.

Haber de $403.174,10: bono de $60.000.

Haber de $413.174,10: bono de $50.000.

Haber de $423.174,10: bono de $40.000.

Haber de $433.174,10: bono de $30.000.

Haber de $443.174,10: bono de $20.000.

Haber de $453.174,10: bono de $10.000.

En consecuencia, los jubilados y pensionados que cobran más de $463.174,10 no recibirán ningún refuerzo adicional este mes.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Anses organiza el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, las fechas de cobro de mayo de 2026 son las siguientes:

Viernes 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación mensual a través de Mi Anses, donde también se informa el monto exacto a cobrar y si corresponde el bono proporcional.