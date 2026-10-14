Jubilados: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre con el aumento de ANSES?

La jubilación mínima aumentará un 1,93% en noviembre de 2026 y llegará a $444.158,46. Además, el Gobierno mantendrá el bono de $70.000, aunque el incremento real sobre el ingreso total será menor por el congelamiento del refuerzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará los haberes de jubilados y pensionados en noviembre de 2026, de acuerdo con la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con la suba, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a $444.158,46.

Además, los adultos mayores que cobran el haber mínimo continuarán recibiendo el bono de $70.000. Sin embargo, al calcular el ingreso final, se debe tener en cuenta el descuento correspondiente a PAMI y, cuando corresponda, otras deducciones.

¿De cuánto será el aumento para los jubilados en noviembre?

El aumento de ANSES será del 1,93% en noviembre de 2026. La actualización se calcula en función de la inflación de septiembre, según el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Aunque el INDEC informó una inflación del 1,9%, esa cifra está redondeada a un decimal. Para calcular la movilidad previsional, ANSES toma el índice con dos decimales, por lo que el incremento correspondiente será del 1,93%.

¿Cuánto vas a cobrar de jubilación mínima en noviembre?

Con el aumento confirmado, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán los siguientes importes:

Concepto Monto en noviembre Jubilación mínima $444.158,46 Bono para jubilados $70.000 Descuento de PAMI -$13.324,75 Total neto a cobrar $500.833,70

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total neto de $500.833,70 en noviembre, siempre que no tengan otras deducciones.

En caso de corresponder, también se descontarán las cuotas de los créditos de ANSES y de la moratoria previsional.

¿Cuánto aumenta la jubilación mínima con el bono?

Si bien el haber mínimo subirá un 1,93%, el aumento efectivo del ingreso total será menor debido a que el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

Por ese motivo, el incremento del ingreso bruto para quienes cobran la mínima y reciben el refuerzo será del 1,66%. Esto significa que la actualización de noviembre no se trasladará en el mismo porcentaje al total que perciben los jubilados cada mes.

¿Qué pasa con los jubilados que cobran más que la mínima?

El aumento del 1,93% también se aplicará a los haberes superiores a la mínima. En estos casos, el monto final dependerá del haber que perciba cada jubilado y de los descuentos que correspondan.

El bono de $70.000 está destinado a los adultos mayores que cobran los haberes más bajos. Por lo tanto, no todos los jubilados recibirán ese refuerzo completo.

¿Cuándo se podrá consultar el recibo de haberes de noviembre?

Los jubilados y pensionados podrán consultar sus recibos de haberes de noviembre a través de Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El recibo permitirá verificar el haber actualizado, el bono correspondiente y los descuentos aplicados en la liquidación.

¿Cuándo cobran los jubilados en noviembre?

ANSES ya había establecido el calendario de pagos de noviembre de 2026 mediante la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial a fines del año pasado.

Sin embargo, el organismo deberá adecuar el cronograma a los feriados especiales decretados por el presidente Javier Milei con motivo de la visita del papa León XIV.

Por este motivo, los jubilados deberán consultar las fechas definitivas que publique ANSES para conocer cuándo se acreditará cada prestación, de acuerdo con la terminación del DNI y el haber que perciban.