Jubilados: ¿cuánto vas a cobrar en febrero con el aumento?

El haber mínimo de Anses se actualiza en febrero de 2026 con un aumento del 2,85% por inflación y, junto al bono de $70.000, los jubilados que cobran la mínima percibirán un total de $429.254,35.

La jubilación mínima que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá un nuevo incremento en febrero de 2026. Con la actualización prevista, los jubilados que perciben el haber más bajo pasarán a cobrar $359.254,35, según confirmó el organismo previsional.

El aumento surge de la aplicación del 2,85%, correspondiente a la inflación de diciembre de 2025 medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien el organismo estadístico informó una suba de precios del 2,8%, Anses toma en cuenta dos decimales, lo que explica el porcentaje final aplicado.

Bono de Anses confirmado para la jubilación mínima

El Presupuesto 2026 ratificó la continuidad del bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. Este refuerzo se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima y de forma proporcional al resto de los beneficiarios.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo recibirán en febrero un total de $429.254,35. No obstante, debido a que el bono permanece congelado desde marzo de 2024, el incremento real para este grupo será del 2,37%.

Otros haberes que también se actualizan

El aumento del 2,85% no solo impacta en la jubilación mínima, sino también en otras prestaciones previsionales:

Jubilación máxima: sube de $2.350.453,70 en enero a $2.417.441,63 en febrero de 2026. En este caso, no corresponde el pago del bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $279.439,46 a $287.403,48 . Con el bono de $70.000, el total a cobrar será de $357.403,48 .

Pensiones no contributivas (PNC) por vejez y discapacidad: aumentan de $244.509,52 a $251.478,04 . Sumando el refuerzo, el monto final alcanza los $321.478,04 .

PNC para madres de siete hijos: continúan equiparadas a la jubilación mínima, por lo que cobrarán $359.254,35 más el bono, totalizando $429.254,35.

Cuándo consultar las liquidaciones

Anses informó que Mi Anses habilitará las liquidaciones con los montos actualizados a partir del lunes 9 de febrero de 2026. Los jubilados y pensionados deberán ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle del haber, los descuentos de PAMI y, en caso de corresponder, la moratoria previsional.