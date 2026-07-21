Jubilados: cuánto vas a cobrar en agosto de 2026 con el aumento y el bono de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en agosto de 2026 un aumento del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización se realizará de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación informada por el Indec.

A su vez, el organismo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Sin embargo, ese refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que el incremento efectivo que perciben quienes reciben el adicional será menor al porcentaje anunciado.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?

Con el aumento del 1,89%, los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93. Con el bono de $70.000, el total será de $489.775,93 .

$419.775,93. Con el bono de $70.000, el total será de . Jubilación máxima: $2.824.694,49.

$2.824.694,49. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74. Con bono, $405.820,74 .

$335.820,74. Con bono, . Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad: $293.843,15. Con bono, $363.843,15 .

$293.843,15. Con bono, . PNC para madres de siete hijos: $419.775,93. Con bono, $489.775,93.

¿Por qué el aumento real es menor?

Aunque la movilidad de agosto será del 1,89%, el bono extraordinario no se actualiza desde marzo de 2024. Como consecuencia, quienes lo perciben tendrán una mejora real inferior en el ingreso total.

Los incrementos efectivos serán los siguientes:

Jubilación mínima: 1,62% .

. PUAM: 1,56% .

. PNC por discapacidad: 1,52% .

. PNC por vejez: 1,52% .

. PNC para madres de siete hijos: 1,62%.

De esta manera, el congelamiento del bono continúa reduciendo el impacto de los aumentos mensuales para los beneficiarios que dependen de ese refuerzo para complementar sus ingresos.