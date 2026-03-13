Jubilados: cuánto vas a cobrar en abril con el aumento

El aumento se aplicará en abril tras el dato de inflación de febrero. Con el bono de $70.000 congelado, quienes cobran la mínima recibirán $450.319,31, aunque el incremento real quedará por debajo del IPC.

Los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán un aumento del 2,9% en abril de 2026. Con esta actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.

El incremento para jubilados y pensionados se confirmó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que es el indicador que se toma como referencia para la movilidad previsional mensual.

El impacto del bono congelado en la jubilación mínima

Actualmente, el organismo previsional paga un bono de $70.000 a los jubilados que perciben el haber mínimo. Sin embargo, ese refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024.

Debido a esta situación, el aumento real que reciben los beneficiarios resulta menor al índice de inflación. Con la actualización de abril, la jubilación mínima subirá de $369.600,88 a $380.319,31.

Si se suma el bono de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima será de $450.319,31. No obstante, al no ajustarse el refuerzo por movilidad, el incremento real que percibirán estos jubilados será de 2,44%, por debajo del IPC.

Prestaciones que también aumentan

El incremento del haber mínimo también impacta en otras prestaciones que están vinculadas directamente al monto de la jubilación mínima.

En primer lugar, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $304.255,44, ya que equivale al 80% del haber mínimo. Con el bono de $70.000, el ingreso total será de $374.255,44. En este caso, el aumento real será de 2,34%.

Por su parte, las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez subirán a $266.223,52, monto que representa el 70% de la jubilación mínima. Al sumar el bono, el total a cobrar llegará a $336.223,52, con un incremento real de 2,28%.

En tanto, las PNC para madres de siete hijos continuarán equiparadas a la jubilación mínima. Por lo tanto, su haber será de $380.319,31 y el total con el bono alcanzará los $450.319,31. Debido al congelamiento del refuerzo, el aumento real será también de 2,44%.

Cuándo se podrán consultar las liquidaciones

Los jubilados y pensionados podrán verificar sus haberes actualizados al inicio del calendario de pagos. Según informó la Anses, las liquidaciones estarán disponibles desde el 10 de abril de 2026 en la plataforma Mi Anses.

Para acceder al recibo de haberes por Internet, los beneficiarios deberán ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar el monto de la jubilación, el bono correspondiente, los descuentos aplicados y, en caso de tenerlos, las cuotas de moratoria previsional.